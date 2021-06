Νέα τροπή παίρνει η αναζήτηση των δολοφόνων της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, μετά τις καταγγελίες που ήρθαν στο φως για την ψυχολόγο της 20χρονης και την ώρα που οι υπόλοιπες έρευνες (DNA, σκίτσο, όχημα διαφυγής) έχουν φτάσει σε απόλυτο αδιέξοδο.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. έχει μπει η Ελένη Μυλωνοπούλου, η γυναίκα που παρουσιάζεται ως ψυχολόγος και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της αδικοχαμένης Κάρολαιν, η οποία της είχε αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες της ζωής της.

Μερικές από τις λεπτομέρειες αυτές, όπως το άγχος της Καρολάιν ως νέα μαμά, την αγάπη με τον πιλότο και το γεγονός ότι μιλούσε πολύ για τα οικονομικά της, η γυναίκα αυτή τις αποκάλυψε – καταπατώντας το ιατρικό απόρρητο – σε εμφανίσεις της στα μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας την οργή του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων. Σε επιστολή του, ο Σύλλογος ζητάει από την κ. Μυλωνοπούλου να καταθέσει εντός δύο ημερών το πτυχίο της Ψυχολογίας από ΑΕΙ, καθώς και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Το ιατρικό απόρρητο, εξάλλου, ισχύει και μετά θάνατον ακόμα και για τις έρευνες της Αστυνομίας. Η συγκεκριμένη γυναίκα, όπως έχει πει η ίδια, φέρεται να έχει καταθέσει στην αστυνομία, στην προσπάθειά της να βοηθήσει στις έρευνες.

Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. σε σχέση με την ψυχολόγο και τη δολοφονία

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζουν πως η συγκεκριμένη κυρία αποτελεί «αντικείμενο έρευνας» και «είναι ένα πρόσωπο που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των Αρχών και θα πρέπει να ερευνηθεί».

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί της Αστυνομίας συνεχίζουν να ερευνούν την πιθανότητα ύπαρξης εσωτερικής πληροφόρησης των δραστών της ληστείας και της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Σε αυτό το πλαίσιο θα ερευνήσουν, αν η συγκεκριμένη γυναίκα είχε δώσει άθελά της με κάποιο τρόπο, σχετικές πληροφορίες, που μπορεί να κατέληξαν στους αδίστακτους δράστες.

Επομένως, η Ελένη Μυλωνοπούλου θα εξεταστεί με πολλούς τρόπους και όταν αυτό γίνει, η γυναίκα θα κληθεί ξανά στη ΓΑΔΑ για να δώσει εξηγήσεις.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, μπορεί το ενδεχόμενο της εσωτερικής πληροφόρησης να είναι ενδιαφέρον και όπως λένε, θα ερευνηθεί, ωστόσο οι αστυνομικοί προκρίνουν το σενάριο της τυχαίας επιλογής της μεζονέτας του ζευγαριού στα Γλυκά Νερά από τους αδίστακτους κακοποιούς. Έτσι, εστιάζουν στην επεξεργασία των σημαντικών στοιχείων που έχουν ήδη συλλέξει και αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την έκβαση της υπόθεσης.

Τι υποστηρίζει η ψυχολόγος

Σε ερώτηση του MEGA, η κ. Μυλωνοπούλου μέσω της δικηγόρου της δεν θέλησε να τοποθετηθεί σχετικά με την επιστολή του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας ή εάν έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των αρμοδίων αρχών για την εξιχνίαση του θλιβερού γεγονότος που συνέβη στα Γλυκά Νερά. Ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της δολοφονηθείσας 20χρονης, θα απέχουμε από οιαδήποτε δήλωση ή ανακοίνωση» υπογράμμισε η δικηγόρος Έλενα Μυλωνοπούλου.

Σε βιογραφικό της στο διαδίκτυο, αναφέρεται ότι δούλευε ως μαία για 25 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με τους τομείς της Ψυχολογίας, της Θεραπευτικής Ύπνωσης και του NLP, δηλαδή του νευρογλωσσικού προγραμματισμού σε συνδυασμό με την θεραπευτική ύπνωση και του Life Coach. Επίσης, ασχολείται με τη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία.

Δηλώνει πως κατέχει πιστοποιήσεις σε «Personality Psychology» («Ψυχολογία Προσωπικότητας»), «Contribution of Psychology to Forensic Investigation» («Εγκληματολογική Έρευνα και η Συμβολή της Ψυχολογίας») και «Clinical Hypnosis and Therapeutic Applications» («Ύπνωση-Χαρακτηριστικά και Θεραπευτικές Εφαρμογές») από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Eφόσον είναι στα αγγλικά οι τίτλοι των πιστοποιήσεων, αυτό σημαίνει ότι τα μαθήματα αυτά έγιναν στα αγγλικά. Με μια γρήγορη αναζήτηση στο Διαδίκτυο, τουλάχιστον αυτή τη χρονική περίοδο δεν παραδίδονται τέτοια μαθήματα στα αγγλικά στο ΕΚΠΑ. Εν πάσει περιπτώσει, τα επιμορφωτικά σεμινάρια δεν ισοδυναμούν με πτυχίο ψυχολογίας.

Επίσης, αναφέρει ότι κατέχει και δίπλωμα κλινικής υπνοθεραπεύτριας αλλά και άλλα σχετικά διπλώματα από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η διαγραφή από τη Μεγάλη Στοά

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η κ. Μυλωνοπούλου είχε διαγραφεί από τη «Μεγάλη Στοά της Ελλάδος» το 2018, στην οποία φέρεται να ανήκε κατά το παρελθόν.

Η ανακοίνωση των μασόνων είναι «κόλαφος»: η τεκτονική ιδιότητα αφαιρέθηκε από τη συγκεκριμένη κυρία καθώς δήλωσε ψευδώς ότι ασκεί το επάγγελμα της ιατρού με ειδικότητα μαιευτήρα-γυναικολόγου.

«Η Ελένη Μυλωνόπουλου – Τσάτση παρέστησε ψευδώς σε όσους συναναστρέφεται μέσα στους κόλπους της Μεγάλης Στοάς ότι είναι Ιατρός, με ειδικότητα μαιευτήρα – γυναικολόγου, σπουδάσασα εις Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας το οποίο και κατονομάζει στο ανηρτημένο βιογραφικό της. Επίσης, η συγκεκριμένη ψευδώς αναφέρει ότι έλαβε την ιατρική ειδίκευσή της εις το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Επίσης ψευδώς αναφέρει ότι υπηρέτησε σε νοσοκομείο της Χαλκίδος για την εκπλήρωση του αγροτικού της», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Έλληνες μασόνοι.

Γιατί βρέθηκε DNA του πιλότου στη μονωτική ταινία;

Κατά τ΄άλλα, ο πρώτος κύκλος των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. κινούνται στο… σκοτάδι, καθώς τα αποτελέσματα του DNA που συνέλλεξαν οι άντρες της σήμανσης και εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν έδωσαν ούτε ένα χρήσιμο στοιχείο που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση. Ίχνη δεν βρέθηκαν ούτε στα νύχια του θύματος.

Το μόνο που βρήκαν οι αστυνομικοί ήταν τα δακτυλικά αποτυπώματα του πιλότου στη μονωτική ταινία, αφού – όπως φέρεται να ισχυρίστηκε στις καταθέσεις του – την έδωσε ο ίδιος στους δράστες για να τον δέσουν, υπό την απειλή όπλου, καθώς εκείνοι δεν είχαν μαζί του.

Οι κάμερες της περιοχής δεν έδειξαν το όχημα διαφυγής, ούτε βοήθησε το σκίτσο του «κοντού» δολοφόνου που δημιουργήθηκε με βάση την περιγραφή του 32χρονου συζύγου της Καρολάιν.

Σε δημοσίευμα της για τη δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν η βρετανική εφημερίδα SUN υποστηρίζει ότι σύμφωνα με δηλώσεις Έλληνα αστυνομικού η λίστα των υπόπτων έχει περιοριστεί σε δέκα σεσημασμένους κακοποιούς διαφορετικών εθνικοτήτων.

«Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Μας πήρε περισσότερο χρόνο απ’ ότι υπολογίζαμε για να φτάσουμε ως εδώ, αλλά έχουμε πλησιάσει αρκετά» ανέφερε ένας από τους αστυνομικούς που ασχολούνται με την υπόθεση.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι ελπίδες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών του φρικιαστικού εγκλήματος σβήνουν.