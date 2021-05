Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύριο άνθρωποι που ζουν σε παράκτιες περιοχές έχουν εγκαταλείψει τις εστίες του και έχουν μετακινηθεί σε καταφύγια. Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν ήδη παράκτιες πόλεις και χωριά της Ινδίας προμηνύοντας την άφιξη του κυκλώνα Γιας.

Ο κυκλώνας, ο δεύτερος που πλήττει την Ινδία σε διάστημα δύο εβδομάδων, έφτασε σήμερα στο ανατολικό κρατίδιο Οντίσα, ανακοίνωσε η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία. Βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νότια – νοτιοανατολικά της Μπαλασόρε” στην Οντίσα.

Οι μετεωρολόγοι περιμένουν ριπές ανέμου που θα φτάνουν τα 185 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ έχουν προειδοποιήσει και για παλιρροϊκά κύματα ύψους περίπου τριών μέτρων τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες.

Οι αρχές της Καλκούτα, πρωτεύουσας της Δυτικής Βεγγάλης, έδωσαν εντολή να κλείσει το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σήμερα. Το αεροδρόμιο Μπουμπανεσβάρ, πρωτεύουσα του κρατιδίου Οντίσα, επίσης έκλεισε.

Περίπου 4.800 μέλη σωστικών συνεργείων έχουν ήδη κινητοποιηθεί στα δύο κρατίδια, τα οποία έχουν πληγεί ιδιαίτερα και από το δεύτερο κύμα του κορονοϊού.

“Ο κυκλώνας αυτός προσθέτει στα δεινά εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ινδία, την ώρα που η covid-19 δεν τους επιτρέπει να πάρουν ανάσα”, δήλωσε ο Ουντάγια Ρεγκίμ αξιωματούχος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου στη νότια Ασία.

“Ο κυκλώνας αυτός είναι ένα φρικτό πλήγμα για πολλούς ανθρώπους στις παράκτιες περιοχές, οι οικογένειες των οποίων έχουν επηρεαστεί από τις μολύνσεις και τους θανάτους λόγω της covid-19”, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης της περιοχής Σανταρμπάνς της Δυτικής Βεγγάλης, ο Μπανκίμ Σάντρα Χάζρα.

Κάποια εμβολιαστικά κέντρα στις παράκτιες περιοχές της Δυτικής Βεγγάλης και στην Καλκούτα θα αναστείλουν τη λειτουργία τους.

Very severe cyclonic storm #Yaas started process of landfall between Dhamra and Baleshwar in #Odisha in the morning. pic.twitter.com/rzFkcxVtl7

— All India Radio News (@airnewsalerts) May 26, 2021