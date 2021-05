Culture Live

Τα 6 Works in Progress που συμμετέχουν στο «Thessaloniki Goes to Cannes»

Με μεγάλη χαρά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου παρουσιάζουν τα 6 Works in Progress που θα συμμετάσχουν στη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes», η οποία θα πραγματοποιηθεί online και σε φυσικούς χώρους στο πλαίσιο του τμήματος Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών