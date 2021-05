Θύμα ρατσιστικής επίθεσης έπεσε ο Γιανίκ Μορέιρα μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ για τα πλέι οφ της Basket League. Οπαδός της ομάδας της Θεσσαλονίκης έστειλε άκρως προσβλητικό μήνυμα στον σέντερ της Ένωσης στα social media με τον ίδιο να το δημοσιοποιεί.

Μέσω ανάρτησής της η ΚΑΕ ΑΕΚ πήρε θέση και φυσικά τάχθηκε υπέρ του Ανγκολέζου άσου τονίζοντας πως αυτός που του έκανε τη ρατσιστική επίθεση, ήδη κατακρίνεται από την κοινωνία.

Η ανάρτηση:

«Για ακόμη μία φορά αθλητής της ΑΕΚ δέχτηκε ρατσιστική «επίθεση» σε προσωπικό του χώρο στο Διαδίκτυο, από θρασύδειλο. Ο θρασύδειλος κατακρίνεται ήδη από το σύνολο της κοινωνίας, ανεξάρτητα από οπαδικές προτιμήσεις. Yanick, we are on your side! #AEKBC»

