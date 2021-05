Βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός του Al Jazeera στο Twitter, δείχνει τη συγκλονιστική στιγμή που κτίριο 14 ορόφων στη Γάζα, που στέγαζε γραφεία μέσων ενημέρωσης, καταρρέει τη στιγμή που χτυπήθηκε από ισραηλινή βόμβα.

Σημειώνεται ότι οι ένοικοι του κτιρίου είχαν προειδοποιηθεί να το εγκαταλείψουν νωρίτερα, ενώ ένα ακόμα κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές από αεροπορικά πυρά.

Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει τη Γάζα ακατάπαυστα, με τα αεροπορικά πλήγματα να συνεχίζονται νωρίς σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τον απολογισμό του παλαιστινικού υπουργείου Υγείας, 67 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, ανάμεσά τους 17 παιδιά, και 400 έχουν τραυματιστεί.

This is the moment the 14-storey al-Shorouq tower, housing media offices in Gaza City, was completely destroyed by multiple Israeli air raids on Wednesday. pic.twitter.com/baBuOrtbQk

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 13, 2021