Μια γυναίκα από το Μαλί γέννησε χθες εννιάδυμα – δύο περισσότερα από όσα είχαν εντοπίσει οι γιατροί μέσα στη μήτρα της.

Η εγκυμοσύνη της Χαλμιά Σισέ, 25 ετών, συνάρπασε το κράτος της Δυτικής Αφρικής και προσέλκυσε την προσοχή των ηγετών της χώρας. Όταν οι γιατροί τον Μάρτιο δήλωσαν ότι η Σισέ χρειαζόταν ειδική φροντίδα, οι αρχές την έστειλαν στο Μαρόκο, όπου και γέννησε.

«Τα νεογέννητα (πέντε κορίτσια και τέσσερα αγόρια) και η μητέρα είναι όλοι τους καλά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπουργός Υγείας του Μαλί, Φάντα Σιμπί.

Η Σισέ αναμενόταν να γεννήσει επτά μωρά, σύμφωνα με τους υπερήχους που της έγιναν στο Μαρόκο και το Μαλί, αλλά οι οποίοι δεν εντόπισαν δύο από τα αδέλφια. Όλα γεννήθηκαν με καισαρική τομή.

Malian Halima Cisse gives birth to nine babies in world record https://t.co/PSUMIBPqwG

— P.M. NEWS (@pmnewsnigeria) May 5, 2021