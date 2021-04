Ένα ακόμα κομμάτι πρόσθεσε η γνωστή δανέζικη εταιρεία παιχνιδιών στη συλλογή της για τους φανατικούς θαυμαστές της σειράς ταινιών Star Wars: τoν R2-D2, από 2.314 κυβάκια, για τα 50ά γενέθλια της Lucasfilm.

Οι λεπτομέρειες είναι εντυπωσιακές: ο R2-D2 διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή και περισκόπιο.

Όπως οφείλει, ως droid που είναι, έχει εργαλεία κρυμμένα· παραδείγματος χάρη, μια λαβή σπάθας φωτός σε ένα μυστικό ντουλαπάκι στην κεφαλή.

Need a companion to celebrate #MayThe4thBeWithYou ? Meet the most wanted droid of the galaxy – https://t.co/9kiJNAHw2l pic.twitter.com/Uq9JsACVn1

Proud to join the celebration of the Lucasfilm 50th anniversary and May the 4th by bringing to life one of the most beloved characters in the galaxy. ​

Stay tuned for a special new LEGO STAR WARS™ construction set to celebrate this amazing milestone! pic.twitter.com/Xkxg5SwY9R

— LEGO (@LEGO_Group) April 20, 2021