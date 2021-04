«Η έρευνα των γεγονότων και η αποκάλυψη της αλήθειας είναι δουλειά των ιστορικών, όχι των πολιτικών» είπε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το τέλος του υπουργικού του συμβουλίου, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING Investigating historical events and revealing the truth should be left to experts, historians, not to politicians, says Turkish president — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) April 26, 2021

Ο τούρκος πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, συγκάλεσε υπουργικό συμβούλιο στη σκιά του ιστορικού χαστουκιού από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος το Σάββατο αναγνώρισε την Γενοκτονία των Αρμενίων. Πρόκειται για μια κίνηση που δεν είχε κανένας άλλος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο Μπαράκ Ομπάμα είναι υποσχεθεί προεκλογικά, αλλά δεν είχε ποτέ υλοποιήσει.

Μιλώντας, μετά το τέλος του υπουργικού συμβουλίου, αφού χαρακτήρισε αβάσιμους του ισχυρισμούς Μπάιντεν, είπε πως «η Τουρκία δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση σχετικά με την πρότασή της για σύσταση κοινής επιτροπής ιστορίας που θα ερευνήσει τους ισχυρισμούς της Αρμενίας» αναφορικά με τα γεγονότα του 1915, την οποία γνωστοποίησε χθες ο εκπρόσωπος του, Ιμπραχίμ Καλίν.

#BREAKING Turkey yet to receive response on its proposal to establish joint history commission on Armenian claims, says President Erdogan — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) April 26, 2021

Σε άλλο σημείο, κατά την πάγια τακτική του επιτέθηκε στους αρμένιους λέγοντας πως «επιτέθηκαν και σκότωσαν περισσότερους από 150.000 Τούρκους και Κούρδους, πριν από τα γεγονότα του 1915 και συμμάχησαν με τους εχθρούς Ρώσους. Συμμορίες Αρμενίων σκότωσαν επίσης Έλληνες και Εβραίους. Επιτέθηκαν μόνο στους πολίτες για να τους ωθήσουν στη μετανάστευση».

Ο κ. Ερντογάν υποστήριξε πως οι Αρμένιοι έσφαξαν του Τούρκους και ισχυρίστηκε πως υπάρχουν ομαδικοί τάφοι Τούρκων που σφαγιάστηκαν απο τους Αρμένιους.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αμφισβήτησε και διάφορους αριθμούς και υποστήριξε πως απο τα γεγονότα του 1915 πέθαναν 150.000 Αρμένιοι.

«Επιτέθηκαν μόνο στους πολίτες για να τους ωθήσουν στη μετανάστευση… Αυτοί που υποστηρίζουν τα ψέματα των Αρμενίων, προσπαθούν να καλύψουν τη ντροπή της δικής τους ιστορίας» υπογράμμισε.

«Υπάρχουν μαζικοί τάφοι Τούρκων που σφαγιάστηκαν από Αρμένιους σε πολλά μέρη, αλλά πουθενά δεν μπορείτε να βρείτε μαζικούς τάφους που ανήκουν σε Αρμένιους» τόνισε.

#BREAKING There are mass graves of Turks massacred by Armenians in many places, but nowhere can you find mass graves belonging to Armenians: Erdogan — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) April 26, 2021

«Κύριε Μπάιντεν εμείς έχουμε ντοκουμέντα που τα αποδεικνύουν αυτά, εσύ τι έχεις» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ερντογάν. Ανέφερε επίσης ότι «είναι φανερά και όσα συνέβησαν με τους Ινδιάνους».

«Mε την απόφαση αυτή υποχώρησαν οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ» τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε: «Εύχομαι οι ΗΠΑ να αλλάξουν πορεία από τα βήματα που έχουν κάνει».

«Αφού μιλάτε για Γενοκτονια, να κοιτάξετε τον καθρέφτη» συμπλήρωσε και συνέχισε: «Με τον κ. Μπάιντεν γνωριζόμαστε από παλιά. Με επισκέφθηκε στο σπίτι όταν ήμουν άρρωστος. Πώς ενώ είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ υποκύπτετε σε λόμπι Αρμενίων».

«Αν δεν αλλάξει κάτι ίσως αναγκαστούμε να κάνουμε διάφορες κινήσεις» υπογράμμισε ο κ. Ερντογάν.

Σε έντονο ύφος η ομιλία του τούρκου προέδρου

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermeni yalanlarını destekleyen çevreler kendi tarihlerindeki utançları örtme çabası içindeler. pic.twitter.com/bBB56cZPka — EHA MEDYA (@eha_medya) April 26, 2021