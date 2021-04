Ο οίκος Burberry ανέβαλε την παρουσίαση της νέας γυναικείας του συλλογής για το φθινόπωρο του 2021, με φόντο τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου.

Την είδηση έγραψε πρώτη η συντάκτρια των New York Times Vanessa Friedman γράφοντας στο Twitter:

«Σεβόμενος την περίοδο πένθους για τον πρίγκιπα Φίλιππο, ο Burberry ανέβαλε την ψηφιακή παρουσίαση της συλλογής του Φθινοπώρου 2021, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 14/4. Νέα ώρα σύντομα».

Out of respect for the mourning period for Prince Philip, Burberry has postponed its Fall 2021 digital show, originally scheduled for 4/14. New time TBC.

Σύμφωνα με το WWD, ο Burberry έχει μια μακρά ιστορία με την ενδυματολογική εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας.

.@Burberry is one of many British brands and organizations that are paying tribute to the Duke of Edinburgh, who died Friday. https://t.co/ggjvvDKNKo

— WWD (@wwd) April 12, 2021