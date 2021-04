Στην παρέα των Roomies βρέθηκε η Χριστίνα Σάλτη με τον μουσικό της, Γιάννη Περδικάρη, και απογείωσαν το κέφι!

«Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά. Είναι 10 τραγούδια που τα έχω κυκλοφορήσει από το 2014 μέχρι σήμερα, και είναι σε ύφος pop-λαϊκό. Λέω όποια τραγούδια μπορεί να μου αρέσουν, και κάποια αγγλόφωνα που και που. Τώρα σκέφτομαι να κάνω ένα κλασικό λαϊκό, διασκευές, γιατί μου αρέσουν πολύ αυτά τα τραγούδια» είπε η Χριστίνα Σάλτη.

Η συνέχεια έγινε, φυσικά, με τραγούδι, με τη Χριστίνα Σάλτη να δίνει το ρυθμό και τις Roomies να συμμετέχουν με χαρά!

Μιλώντας για το πώς βλέπει τον Αλέξη Παππά στο Survivor, μιας και οι δύο τους ήταν «ζευγάρι» στο Just The Two Of Us, η Χριστίνα Σάλτη είπε ότι «Λέει αυτό που σκέφτεται ο Αλέξης. Έχει πολύ αυτοπεποίθηση και εγώ πέρασα τέλεια. Γνώρισα πολύ ωραίους ανθρώπους στο παιχνίδι».