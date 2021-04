Απίθανος Ζακ ΛαΒιν! Ο παίκτης των Σικάγο Μπουλς πέτυχε μία τρομερή επίδοση, καθώς σκόραρε 39 ΜΟΝΟ στο πρώτο ημίχρονο στον αγώνα κόντρα στους Ατλάντα Χοκς.

Συνολικά σε αυτό το ματς πέτυχε 50 πόντους, αλλά οι 39 πόντοι του α’ μέρους τον έβαλαν σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών με παρόμοιες επιδόσεις. Μονάχα οι Κόμπι Μπράιαντ και Κλέι Τόμπσον έχουν καταφέρει να βάλουν παραπάνω πόντους από τον ΛαΒιν σε ένα ημίχρονο παιχνιδιού στο NBA. 42 και 40 πόντους αντίστοιχα.

Ο Ζακ ΛαΒιν θύμισε και Μάικλ Τζόρνταν πάντως, καθώς ο δεύτερος αποτελεί τον τελευταίο παίκτη των Μπουλς με αντίστοιχη επίδοση (30 πόντους στις 24 Φεβρουαρίου 1997, κόντρα στους Μπλέιζερς).

Zach LaVine (39 PTS in 1st half) is the third player over the last 20 seasons to score 39+ points in the 1st half, joining Klay Thompson (40 PTS on Dec. 5, 2016) and Kobe Bryant (42 PTS on Mar. 28, 2003). pic.twitter.com/KDuBZwbbkO

— NBA History (@NBAHistory) April 10, 2021