Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του τη φετινή σεζόν με νίκη απέναντι στη Χίμκι, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων κόντρα στους Ρώσους, αλλά κορυφαίο του ματς τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ που έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά, αναδείχθηκε και MVP της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου στη Euroleague.

Ήταν σε εξαιρετική κατάσταση απέναντι στο σύνολο του Αντρέι Μάλτσεφ μετρώντας 20 πόντους (6/8 διπ., 1/3 τριπ., 5/6 βολές), 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ranking 31 σε 30 λεπτά!

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά στην καριέρα του Βεζένκοφ που παίρνει το εν λόγω βραβείο σπίτι του, καθώς είχε προηγηθεί και η 30η αγωνιστική κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague:

The MVP Of The Week…

A STRONG display from Sasha Vezenkov! pic.twitter.com/y0beDaHGEW

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 10, 2021