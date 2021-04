Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τους παίκτες της Φάρμας. Στο νέο επεισόδιο παρακολουθήσαμε την άφιξη δυο νέων προσώπων, του Κώστα Γκρέκα και του Τάσου Ξιαρχό…

Ποιοι είναι οι νέοι παίκτες για το ριάλιτι του ANT1;

Ο Κώστας Γκρέκας γεννήθηκε στην Καρδίτσα, αλλά πριν ακόμη γίνει ενός έτους, η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα. Είναι μοντέλο και επιχειρηματίας. Είναι 44 ετών και γενέθλια στις 24 Φεβρουαρίου.

Σε ηλικία 22 ετών, και ενώ εργαζόταν ως σερβιτόρος, κίνησε το ενδιαφέρον κάποιων πελατών που ήταν στον χώρο της μόδας, οι οποίοι του πρότειναν να ασχοληθεί με το modeling.

Χωρίς να το πολυσκεφτεί, αποφάσισε να το τολμήσει και πολύ γρήγορα ξεκίνησε να δουλεύει με τους μεγαλύτερους Έλληνες σχεδιαστές, να φωτογραφίζεται για τα σπουδαιότερα περιοδικά μόδας και να περπατάει σε κορυφαίες πασαρέλες.

Μία από τις μεγαλύτερες καμπάνιες που έχει κάνει, είναι για γνωστό αναψυκτικό και για έναν χρόνο η φωτογραφία του ήταν επάνω στο κουτάκι του συγκεκριμένου ροφήματος και σε όλα τα ψυγεία.

Ο Κώστας Γκρέκας ασχολήθηκε και με την υποκριτική, τόσο στη μικρή οθόνη όσο και στο σινεμά. Το 1999, συμμετείχε στην κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα «Safe sex» και το 2008, στο «Αυστηρώς Κατάλληλο».

Ο Τάσος Ξιαρχό γεννήθηκε στο Μενίδι της Αθήνας. Το κανονικό του επίθετο είναι Ξιαρχογιαννόπουλος

Ξεκίνησε μαθήματα χορού, τυχαία, στα 16 του και σύντομα άρχισε να παρακολουθεί σεμινάρια σε όλο τον κόσμο. Ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες χορευτές με τακούνια, στην Ελλάδα.

Ο Τάσος Ξιαρχό έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό όταν χορογράφησε τη Μαρίνα Σάττι στο κομμάτι «Μάντισσα», το οποίο έσπασε ρεκόρ προβολών στο YouΤube.

Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων με τις Κόνι Μεταξά, Τάμτα και Ελένη Φουρέιρα, ενώ έχει χορογραφήσει και πολύ μεγάλα show όπως τα MadWalk και τα Mad Music Awards.

Επίσης, έχει ανοίξει το show της Σήλιας Κριθαριώτη, στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι. Ήταν ο νικητής του περσινού Just the 2 of Us μαζί με την Κόνι Μεταξά.

Σύμφωνα με το gossip-tv.gr, δύο νέοι παίκτες «εισέβαλαν» στη Φάρμα και οι παλιότεροι τούς υποδέχτηκαν εγκάρδια.

