Πέντε χρόνια μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Prince, οι κληρονόμοι του αποφάσισαν να μοιραστούν με τους θαυμαστές του ένα ολοκληρωμένο, ακυκλοφόρητο άλμπουμ- μέρος του μυθικού του αρχείου.

Το «Welcome 2 America» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Ιουλίου και περιλαμβάνει 12 κομμάτια που ηχογραφήθηκαν το 2010 στο Paisley Park.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση πρόκειται για μια από τις πιο πολιτικοποιημένες δουλειές του Prince και «εκφράζει τις ανησυχίες, τις ελπίδες και το όραμά του για κοινωνική αλλαγή» ενώ ταυτόχρονα «αποτελεί μια προφητεία για μια περίοδο πολιτικού διχασμού, παραπληροφόρησης αλλά και ενός νέου αγώνα για φυλετική δικαιοσύνη».

Μερικοί από τους τίτλους του άλμπουμ είναι: “Running Game (Son of a Slave Master),” “Born 2 Die” και “One Day We Will All B Free.”

Παρόλο που μεταξύ 2010 και 2012 ο Prince έδωσε περισσότερες από 80 συναυλίες στο πλαίσιο της ομότιτλης περιοδείας, ποτέ δεν αποκάλυψε τον λόγο που το άλμπουμ “Welcome 2 America” δεν κυκλοφόρησε.

Ο Prince πέθανε το 2016 από υπερβολική δόση οπιούχου παυσίπονου την οποία έλαβε από λάθος.

Στο Paisley Park, το περίφημο στούντιο-κατοικία του Prince στην Μινεάπολη βρίσκεται το αρχείο του που λέγεται πως περιλαμβάνει εκατοντάδες- πιθανώς ακόμη και χιλιάδες ακυκλοφόρητα κομμάτια.