Οι εκδόσεις Κάκτος μας συστήνουν ένα μυθιστόρημα για την οικειότητα, τη βία και τη συγχώρεση μεταξύ φίλων σε μία πανεπιστημιούπολη των Μεσοδυτικών Πολιτειών, από μια ηλεκτρισμένη νέα λογοτεχνική φωνή.

Ο Γουάλας αισθάνεται ότι δεν χωράει στην πανεπιστημιούπολη όπου δουλεύει ασταμάτητα για να ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του στη βιοχημεία.

Είναι ένας εσωστρεφής νεαρός από την Αλαμπάμα, μαύρος και γκέι, που έχει αφήσει πίσω του την οικογένειά του χωρίς να καταφέρει να αποδράσει από τις βαριές σκιές της παιδικής του ηλικίας. Για λόγους αυτοσυντήρησης, ο Γουάλας διατηρεί απόσταση από όλους, ακόμα και από τον στενό κύκλο των φίλων του-όπου κάποιοι βγαίνουν μεταξύ τους, άλλοι βγαίνουν με γυναίκες και κάποιοι άλλοι υποκρίνονται τους στρέιτ.

Όμως στη διάρκεια ενός σαββατοκύριακου στα τέλη του καλοκαιριού, μια σειρά από αντιπαραθέσεις με τις συνεργάτιδές του και μια απροσδόκητη επαφή με έναν δήθεν στρέιτ φίλο του συνωμοτούν για να κάμψουν τις αντιστάσεις του και φέρνουν στο φως καλά κρυμμένα ρεύματα εχθρότητας και πόθου μέσα στην κοινότητά τους.

Η Αληθινή ζωή είναι μια νουβέλα σχεδόν οδυνηρής έντασης, μια ιστορία που θέτει το ερώτημα αν είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε τις προσωπικές πληγές μας και με ποιο κόστος.

H Αληθινή ζωή ξεχώρισε ως ένα από τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς 2020 από τους New York Times, The Washington Post, Elle, The Guardian, The Paris Review, Harper’s Bazaar, Financial Times, Huffington Post, BBC, New York Public Library, Vanity Fair, Thrillist, VICE, SELF, Electric Literature, and Shelf Awareness.

Ο Μπράντον Τέιλορ (Brandon Taylor) γεννήθηκε το 1989 στην Αλαμπάμα. Σπούδασε στο Auburn University του Μοντγκόμερι και ακολούθησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη βιοχημεία, και αργότερα, το 2016, άρχισε καριέρα στη δημιουργική γραφή ως υπότροφος του Lamda Litterary Foundation, του Kimbilio Fiction και του Tin House Summer Writer’s Workshop. Το πρώτο του μυθιστόρημα «Αληθινή ζωή» ήταν υποψήφιο για το βραβείο Booker Prize 2020.