Από τα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1970 και δη αυτά που μπορούν να θεωρηθούν ως «εμπορική ποπ» λίγα έχουν καταφέρει να πετύχουν την αναγνώριση που έχουν οι ABBA. Ίσως γιατί πίσω από την φαινομενικά easy listening εικόνα τους κρύβεται μεγαλύτερο βάθος και ουσία.

Το όνομα του γκρουπ παραπέμπει στα αρχικά των μικρών ονομάτων των τεσσάρων μελών του: Ανιέτα Φέλτσκογκ, Μπιόρν Ουλβίους, Μπένι Άντερσον και Άνι-Φρίντ Λύνγκσταντ. Το συγκρότημα φτιάχτηκε το 1972 και η συμμετοχή ως εκπροσώπων της Σουηδίας στο διαγωνισμό της Eurovision το 1974 τους έδωσε το μεγάλο άνοιγμα. Βοήθησε σε αυτό όχι μόνο το ρυθμικό Waterloo αλλά και το ότι επέλεξαν να τραγουδήσουν στα αγγλικά.

Ήδη σε αυτό το τραγούδι, παρά την glam rock αισθητική των κουστουμιών μπορεί κανείς να διακρίνει το μυστικό της επιτυχίας. Απλές αλλά καλά δουλεμένες μελωδίες, ρυθμικότητα και εκμετάλλευση του ιδιαίτερου αποτελέσματος που άφηνε η επιλογή να υπάρχουν δύο γυναικείες φωνές που άλλοτε έβγαινε η μία μπροστά, άλλοτε τραγουδούσαν μαζί.

Εάν το Waterloo τους έκανε παγκοσμίως γνωστούς ήταν το Mamma Mia που τους εκτίναξε στη δημοσιότητα. Εδώ όλα τα συστατικά είναι στην καλύτερη μορφή. Μια πανέξυπνη εισαγωγή με το πιάνο πρώτα και την κιθάρα, απλός ρυθμός που όμως ξεσηκώνει και ένα ρεφρέν που σου κολλάει αμέσως.

Θα ακολουθήσουν εν μέρει το ρεύμα της ντίσκο, αλλά με έναν πρωτότυπο τρόπο όπως αποτυπώνεται για παράδειγμα στο Dancing Queen, ενώ θα κατορθώνουν θα φτιάχνουν ιδιαίτερα πρωτότυπα υβρίδια. Το Money Money Money είναι από αυτή την άποψη χαρακτηριστικό: πάνω σε έναν βασικό ρυθμό, μια εξαιρετικά πρωτότυπη μελωδική γραμμή και ένα τραγούδι που χτίζεται με στοιχεία θεατρικότητας μαζί ένα ιδιότυπο ειρωνικό σχόλιο στους στίχους.

Η επιτυχία τους εκείνα τα χρόνια θα είναι τεράστια, αν και θα έχει ένα σημαντικό προσωπικό κόστος (το συγκρότημα αποτελείτο από δύο παντρεμένα ζευγάρια που και τα δύο κατέληξαν στο διαζύγιο). Γι’ αυτό τον λόγο και το 1982 θα μπουν τίτλοι τέλους στην ιστορία του συγκροτήματος. Το τελευταίο που θα ηχογραφήσουν, το The day before you came θα είναι και ένα από τα καλύτερά τους, ιδιαίτερα υποβλητικό και με μια εξαιρετική ερμηνεία της Φέλτσκογκ.

Τα τραγούδια των ΑΒΒΑ θα ξαναέρθουν στο προσκήνιο με το μιούζικαλ αρχικά και ταινία αργότερα Mamma Mia, που θα γνωρίσουν μεγάλη επιτυχία και θα επιτρέψουν και σε μια νεώτερη γενιά να τους γνωρίσει.

Πάντως όσο περνούν τα χρόνια αυξάνει η αναγνώριση ότι τα τραγούδια τους ήταν πολύ παραπάνω από απλές ποπ επιτυχίες. Μια πρόσφατη ηχογράφηση του Μπένι Άντερσον για την Deutsche Grammophon που περιλαμβάνει κομμάτια των ABBA διασκευασμένο για κλασικό πιάνο αναδεικνύει αυτό ακριβώς το στοιχείο.