Μια δεξαμενή υγρού ήλιου από πύραυλο της SpaceX που εκτοξεύτηκε στις 4 Μαρτίου από τη Φλόριντα έπεσε στη φάρμα ενός ανυποψίαστου αγρότη στην άλλη άκρη των ΗΠΑ τρεις εβδομάδες αργότερα.

Στις 25 Μαρτίου, ένας μαύρος κύλινδρος μήκους περίπου 1,5 μέτρου άνοιξε τρύπα δέκα εκατοστών σε χωράφι της κομητεία Γκραντ στα ανατολικά της πολιτείας της Ουάσιγκτον, ανέφερε το Associated Press. Ζημιές ευτυχώς δεν υπήρξαν.

O αγρότης, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επικοινώνησε με την αστυνομία η οποία τελικά παρέδωσε το αντικείμενο στην SpaceX.

SpaceX recovered a Composite-Overwrapped Pressure Vessel from last week’s Falcon 9 re-entry. It was found on private property in southwest Grant County this week. Media and treasure hunters: we are not disclosing specifics. The property owner simply wants to be left alone. pic.twitter.com/dEIQAotItY

