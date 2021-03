Το Σάββατο 27 Μαρτίου αρχίζει ο εορτασμός του φετινού Πέσαχ – του εβραϊκού Πάσχα.

Μηνύματα, με τα οποία απευθύνει τις ευχές της για το φετινό Πέσαχ, απέστειλε στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (ΚΙΣΕ) η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε μήνυμά της προς το ΚΙΣΕ, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, απευθύνει τις ευχές της για το φετινό Πέσαχ τονίζοντας τα «διττά και εμφατικά» μηνύματα της εβραϊκής γιορτής, που συμβολίζει την αισιοδοξία και την ελπίδα:

«Η μεγάλη εορτή του Πέσαχ, μια εορτή οικογενειακή, ένας από τους πυλώνες διαφύλαξης της εβραϊκής παράδοσης για όλες τις ισραηλιτικές κοινότητες της πατρίδας μας, φέτος εορτάζεται διαφορετικά, εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ωστόσο, η χώρα μας πέτυχε να σταθεί όρθια και ήδη βρισκόμαστε στην πορεία εξόδου. Γι’ αυτό το λόγο, φέτος το Πέσαχ είναι περισσότερο από ποτέ και μια γιορτή ελπίδας και αισιοδοξίας, που αναδεικνύει διττά και εμφατικά το πέρασμα προς την ελευθερία. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, με υγεία και χαρές».

Ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων, Γιώργος Καλαντζής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του ΚΙΣΕ, εύχεται στους Εβραίους της Ελλάδος «Καλό Πέσαχ», τονίζοντας ότι η Αγκαντά αποτελεί «πηγή δύναμης» στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας:

«Παρακαλώ δεχθείτε τις θερμότερες ευχές μου επί τη ευκαιρία του Πέσαχ. Πάντοτε η διήγηση του Πέσαχ είναι μια πηγή δύναμης, ελπίδας, αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία ώστε να επιτύχουμε τον στόχο μας. Ιδιαίτερα, όμως, αυτήν την εποχή της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που απειλεί την ίδια τη ζωή μας, αλλά και κάθε πλευρά της, η διήγηση του Πέσαχ μάς θυμίζζει όλα εκείνα που πρέπει να έχουμε στο νου και την καρδιά μας ώστε να αντέξουμε αυτήν τη δοκιμασία.

Με πίστη στον Θεό και εμπιστοσύνη στην επιστήμη, το επόμενο Πέσαχ θα γιορταστεί όπως παλιά! Όλοι μαζί, συγγενείς και φίλοι, θα καθόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο και θα μοιραστούμε τα μηνύματα του Πέσαχ, υγιείς και ασφαλείς».

Ακολουθούν ευχετήρια μηνύματα για το φετινό Πέσαχ από τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Γιόσι Αμράνι, και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Starting with #Passover tonight, over the next weeks families and friends of faith in Europe and around the world celebrate again this year at home or virtually. I wish all of you observing #Easter , #Pesach or #Ramadan meaningful, peaceful holidays, full of love and hope. pic.twitter.com/Y26DGm9rtZ

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) March 27, 2021