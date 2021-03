Η πανδημία και το lockdown μας έχει κάνει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο πιο δημιουργικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Μεγάλης Βρετανίας,

όπου έκατσαν και ψήφισαν ποιον θα ήθελαν ηγέτη της υφηλίου στην περίπτωση που μας επιτεθούν εξωγήινοι.

Το βρετανικό κοινό μετά από έρευνα που έγινε και στην οποία συμμετείχαν 2.000 άτομα, ερωτήθηκε ποιον θα ήθελαν για παγκόσμιο ηγέτη σε μία τέτοια κατάσταση και οι περισσότεροι απάντησαν πως θα ήθελαν πλανητάρχη τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ.

Κι αυτό είναι φυσικό αν δει κανείς πως αντιμετωπίζει τους εξωγήινους στον Κυνηγό, την ταινία που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό.

I want to thank the people for putting their faith in me. I am ready to serve. https://t.co/RiBtNmWtVi

— Arnold (@Schwarzenegger) March 18, 2021