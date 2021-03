Διαστημικές ευχές για την επέτειο της 25η Μαρτίου έστειλε ο Γάλλος αστροναύτης Τομά Πεσκιέ (Τhomas Pesquet) με δύο εκπληκτικές φωτογραφίες της Αθήνας από ψηλά.

Ο Πεσκιέ ταξίδεψε πρόσφατα με το διαστημόπλοιο του Έλον Μασκ στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Από εκεί, το μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) ανάρτησε δύο φωτογραφίες από το διάστημα: Μία την Αθήνα με την Ακρόπολη και μια ακόμη με το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για να τιμήσει την Εθνική Εορτή της Ελλάδος.

Μάλιστα ο Τhomas Pesquet συνοδεύει την ανάρτησή του με αναφορά στο ιερό της Αρτέμιδος Βραυρώνας, που βρίσκεται στην Ακρόπολη, εξηγώντας ότι η Αρτεμις ήταν θεότητα της αρχαιότητας από την οποία πήρε το όνομά του το διαστημικό πρόγραμμα για τη Σελήνη.

«Μακάρι μια μέρα να δούμε και Ελληνες αστροναύτες!» καταλήγει στα ελληνικά ο Γάλλος.

A picture of the capital and its airport to celebrate #Greece200years 🇬🇷. You can see the Acropolis with its sanctuary of Artemis Brauroni in this picture. #Artemis is the Greek goddess that @NASA named its Moon programme after! Μακάρι μια μέρα να δούμε κι Έλληνες αστροναύτες! pic.twitter.com/jxHD2MvM0G

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) March 25, 2021