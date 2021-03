«Όνειρο» είναι ο τίτλος του εικονικού παιχνιδιού που σκηνοθετεί η Royal Shakespeare Company και το οποίο παίζεται ζωντανά έως τις 20 Μαρτίου μέσα σε έναν επτά επί επτά μέτρων κύβο στο Guildhall του Πόρτσμουθ.

Το «Όνειρο» παρακολουθεί τον Puck, το πονηρό πνεύμα από το «Όνειρο Θερινής Νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, καθώς ξεκινά να ταξιδεύει μέσα σε ένα μαγικό δάσος.

Αυτό γίνεται εφικτό με τη χρήση της ίδιας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται εδώ και καιρό για τη δημιουργία χαρακτήρων σε βιντεοπαιχνίδια ή ταινίες (όπως ο Γκόλουμ στην ταινία «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»).

Με τη βοήθεια ενός web player, ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για αυτό το πρότζεκτ, όσοι το παρακολουθούν μπορούν να χειρίζονται τον εικονικό κόσμο του «Ονείρου» μέσω του λάπτοπ τους, του έξυπνου κινητού τους ή του τάμπλετ τους.

Ο ψηφιακός κόσμος σχεδιάστηκε από το λονδρέζικο στούντιο Marshmallow Laser Feast (MLF), το οποίο χρησιμοποίησε την ίδια μηχανή παιχνιδιού που χρησιμοποιείται στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Fortnite.

