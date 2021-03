Η γερμανική Sport Bild αποκάλυψε τις διαφωνίες που υπάρχουν στα ενδότερα της Μπάγερν Μονάχου εξαιτίας της κόντρας που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Φλικ και τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας από τη Βαυαρία, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς.

Οι σχέσεις των δύο ανδρών της Μπάγερν γίνονται όλο και χειρότερες, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει το μέλλον κάποιου από τους δύο.

Ο Φλικ δήλωσε αμέσως μετά το παιχνίδι με τη Λάτσιο για το συγκεκριμένο θέμα:

«Ειπώθηκε ότι ο Χάντσον – Οντόι και ο Ντεστ ήταν δικές μου μεταγραφικές επιδιώξεις, ήταν δικές μας (και του Σαλιχάμιτζιτς) μεταγραφικές επιδιώξεις.

Αλλά δεν προχώρησε, ειδικά κατά τη διάρκεια του κοροναϊού, ήταν δύσκολα για τον Μπράζο (Σαλιχάμιτζιτς). Τότε αποφασίσαμε να προσθέσουμε ποσότητα (και όχι ποιότητα). Ιδανικά θα ήθελα και τους τρεις στην Μπάγερν, Σανέ, Βέρνερ και Χάβερτζ».

Flick:

«It’s said CHO & Dest were MY dream signings, they were OUR dream signings.

But it didn’t work, esp during Corona, it’s difficult for Brazzo.

Then we decided to add quantity (not quality)»

«Ideally I would’ve wanted all 3: Sané, Werner & Havertz»pic.twitter.com/LeYcwyyq1N

