Καθώς η επαναλειτουργία των σχολείων στις ΗΠΑ πλησιάζει, πολλοί ήταν αυτοί που εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σε σχέση με την ποιότητα των διαθέσιμων συστημάτων εξαερισμού στις αίθουσες των δημόσιων σχολείων για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών από τον κοροναϊό.

Ως απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες, η γνωστή εφημερίδα New York Times συνεργάστηκε με την τεχνική επιχείρηση JB&B, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των απλών βημάτων που μπορούν να κάνουν οι ιθύνοντες στα σχολεία για να ελαττώσουν την έκθεση μαθητών και δασκάλων στην COVID-19, έτσι ώστε να μην μεταβληθούν τα σχολεία σε σοβαρές εστίες μόλυνσης, όπως συνέβη πρόσφατα στη Γερμανία.

