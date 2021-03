Βόμβα μεγατόνων από τον Ζινεντίν Ζιντάν! Με δηλώσεις του στο Sky Sports, ο Γάλλος τεχνικός επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που συνδέουν τις τελευταίες ημέρες τον Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο… Ζιζού δήλωσε πως υπάρχουν πιθανότητες ο Πορτογάλος σούπερ σταρ να επιστρέψει στη «Βασίλισσα», ωστόσο ανέφερε πως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει κάτι παραπάνω, καθώς σέβεται τη Γιουβέντους στην οποία ανήκει ο 36χρονος επιθετικός.

«Οι φήμες για την επιστροφή του Ρονάλντο στη Ρεάλ; Ναι, ίσως να επιστρέψει. Γνωρίζουμε τον Ρονάλντο αλλά αυτή τη στιγμή είναι ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους και πρέπει να το σεβαστούμε. Θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει», ανέφερε ο Γάλλος προπονητής της Ρεάλ, με το «σίριαλ» Ρονάλντο-Ρεάλ να ανάβει για τα καλά!

Zinedine Zidane to Sky Sport: “Rumours about Ronaldo’s return to Real Madrid are true? Yes, it could be… we know Cristiano but he’s a Juve player now, and we have to honour this, he’s playing for another club. Now let us see what the future will be”. ⚪️ #Real #CR7

