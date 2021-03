Γυμνή στη σκηνή, η γαλλίδα ηθοποιός Κορίν Μαζιερό, είχε ένα μήνυμα να στείλει στον πρωθυπουργό Ζαν Καστέξ, κατά τη διάρκεια της τελετής για την απονομή των περίβλεπτων κινηματογραφικών βραβείων Σεζάρ:

«Ζαν, δώσε μας πίσω την τέχνη», έγραφε το μήνυμα στην πλάτη της.

Ανέβηκε στη σκηνή, για να παρουσιάσει το βραβείο καλύτερων κοστουμιών, φορώντας μια στολή γαϊδάρου και ένα αιματοβαμμένο φόρεμα, προτού να γδυθεί μπροστά στο κοινό.

Στο στήθος της είχε γράψει το σύνθημα «Χωρίς πολιτισμό, δεν υπάρχει μέλλον».

Η τελετή αυτή είναι συνήθως η σημαντικότερη βραδιά για τον γαλλικό κινηματογράφο κάθε χρόνο, όμως στην φετινή απονομή δεν υπήρχαν ούτε κόκκινα χαλιά, ούτε μεγάλα πλήθη για να την παρακολουθήσουν, λόγω των μέτρων για τον κοροναϊό.

During France’s Cesar Awards, actress Corinne Masiero stripped off her «blood-stained» dress to protest the government’s response to pandemic arts closures https://t.co/VflWYkSJUm pic.twitter.com/AmyTQHLySv

— Variety (@Variety) March 13, 2021