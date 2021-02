Με αφορμή την πώληση ενός πορτραίτου που είχε δημιουργηθεί από πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης προς 432.500 δολάρια, μια πρόσφατη μελέτη ανέλαβε να διερευνήσει την νέα αυτή θολή περιοχή που προκύπτει πλέον στην τέχνη.

Ερευνώντας τον τρόπο που οι άνθρωποι προσλαμβάνουν τα έργα τέχνης που δημιουργούνται από προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης και τα έργα τέχνης που από ανθρώπινα όντα, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των ανθρώπων αδυνατεί να τα διακρίνει.

This portrait, entitled ‘Edmond de Belamy’ is the first piece of #AI produced art to go on sale at a major auction house. https://t.co/bAvx1ndNi5

Would you buy art knowing that it had been created by a machine? 🤖🎨 pic.twitter.com/SmV29pXxdE

— Agency Central (@agencycentral) October 23, 2018