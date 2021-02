Η «Φάρμα», το νέο ριάλιτι που θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη, έρχεται και οι παίκτες που θα πάρουν μέρος μόλια αποκαλύφθηκαν.

Οι 14 παίκτες θα ζήσουν σε ένα κτήμα σαν αγρότες, ξυπνώντας από τα χαράματα και φροντίζοντας τα ζώα, ενώ κάθε Κυριακή μονομαχούν στον αχυρώνα, χωρισμένοι σε δύο ομάδες.

Οι παίκτες και τα βιογραφικά τους:

Βασίλης Θεοδωρόπουλος, ηλεκτρολόγος

Ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αίγιο Αχαΐας, σε μία οικογένεια με 10 παιδιά, 5 αγόρια και 5 κορίτσια (ο μεγαλύτερος αδερφός του είναι 32 ετών και ο μικρότερος 17).

Εργαζόταν από νεαρή ηλικία ώστε να συνεισφέρει οικονομικά στην οικογένεια του, κάτι που συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Ο Βασίλης, αν και σπούδασε στην Πάτρα σε ένα δημόσιο ΙΕΚ ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων, εργάζεται στο χώρο της εστίασης, ενώ κάνει και διάφορα μεροκάματα σε αγροτικές δουλειές, κάτι που τον κάνει να νιώθει σίγουρος για τη διαβίωση του στη Φάρμα.

Μια δύσκολη περίοδος στη ζωή του ήταν το διαζύγιο των γονιών του, πριν από 15 χρόνια. Έχει υπάρξει 2 φορές ερωτικός μετανάστης. Το 2016 ακολούθησε την τότε σύντροφο του στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2018 έφτασε μέχρι τη Ρωσία. Αυτή την περίοδο είναι μόνος. Ο λόγος που μπαίνει στη Φάρμα είναι για να διεκδικήσει το έπαθλο και να κάνει κάτι αποκλειστικά για τον εαυτό του.

Βασίλης Μαντζουράνης, YouTuber

O Βασίλης Μαντζουράνης μεγάλωσε στην Αθήνα, στον Άγιο Δημήτριο. Έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν 7 ετών.

Σπούδασε Αθλητικές Επιστήμες σε παράρτημα του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου στην Αθήνα. Το 2013 πήγε να μείνει με τη μητέρα του στη Γερμανία όπου και έμεινε για 1μιση χρόνο. Μέχρι το 2015 δούλεψε σε εργοστάσια και στη συνέχεια αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στην Αυστραλία, στην Gold Coast, τη Μέκκα των surfers. Εκεί εργάστηκε παράνομα καθώς δεν είχε άδεια παραμονής σε μία επιχείρηση όπου γυάλιζαν αυτοκίνητα. Τα χρήματα ήταν καλά κάτι που του επέτρεπε να κάνει ταξίδια με την Αυστραλή φίλη του Vanessa. Στην επιστροφή τους από ένα ταξίδι στο Μπαλί, οι Αρχές τον εντόπισαν και του ανακοίνωσαν την απέλαση του.

Σε ένα μικρό δωματιάκι του αεροδρομίου της Αυστραλίας και μέσα σε 10 λεπτά αναγκάστηκε να αποχαιρετήσει τη φίλη του. Κι ενώ είχε ζητήσει να μεταβεί στη μητέρα του στη Φρανκφούρτη, οι υπεύθυνοι έκαναν λάθος και τον έστειλαν στην Αγγλία. Εκεί του παρέδωσαν το διαβατήριο του και ο Βασίλης βρέθηκε άφραγκος και χωρίς γνωστούς στο Λονδίνο. Παρ’ όλα αυτά δεν πτοήθηκε και την ίδια κιόλας ημέρα βρήκε δουλειά και σπίτι.

Η νέα του εργασία ήταν σερβιτόρος σε VIP events. Κι έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη, βρέθηκε στο Μπάκιγχαμ να σερβίρει τους διάσημους προσκεκλημένους της βασιλικής οικογένειας, στα πάρτι του δισέγγονου του Φρόιντ παρέα με τον Μικ Τζάγκερ, τον Τζορτζ Κλούνεϊ , τον Μπόνο και πολλές άλλες διασημοτητες.

Η επόμενη περιπέτειά του είχε τη μορφή ενός road trip με βανάκι στην Αμερική, κάτι που στη συνέχεια λάτρεψαν οι subscribers στο κανάλι του στο Youtube. Το 2019 επέστρεψε στην Ελλάδα, αφήνοντας τον Jack το βανάκι του σε μια φίλη του, με σκοπό να ξαναγυρίσει και να συνεχίσει τα ταξίδια του. Το βανάκι όμως πήρε φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς και κάπως έτσι σκέφτηκε να δημιουργήσει μία σειρά ρούχων και προϊόντων με το όνομα Jack’ s not dead, προκειμένου να μαζέψει χρήματα για να αγοράσει άλλο βαν.

Ο Βασίλης μπαίνει στη Φάρμα με σκοπό να κερδίσει το έπαθλο ώστε να συνεχίσει τα ταξίδια που σχεδιάζει να κάνει, με προορισμό τον Αμαζόνιο και τη Βόρεια Κορέα. Μαζί του σκοπεύει να πάρει τον Γουντι από την ταινία Toy Story που τον συντροφεύει σε όλα τα ταξίδια του. Ο Γούντι, είναι δώρο του κολλητού του και για αυτόν είναι σύμβολο φιλίας.

Ειρήνη Κολλιδά, Personal Trainer

Η Ειρήνη Κολλιδά εργάζεται ως personal trainer . Εχει σπουδάσει σε ΙΕΚ γραφιστικής και μελισσοκομίας, ενώ έχει πτυχίο και από το ΤΕΦΑΑ. Ασχολείται με το κανόε καγιάκ και συμμετέχει σε αγώνες ανώμαλου δρόμου. Έγινε ευρέως γνωστή λόγω της συμμετοχής της στο Survivor το 2017.

Πριν από περίπου 8 χρόνια, στο γυμναστήριο όπου εργαζόταν, γνώρισε τον πρώην σύζυγό της Κώστα, ο οποίος δουλεύει σε προσωπική φρουρά επιχειρηματιών. Το Φθινόπωρο του 2013 ήρθε στη ζωή ο γιος τους, ο Αλέξανδρος. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, μάλιστα, είχε αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι η απουσία της στοίχισε ιδιαίτερα στον γιο της, οπότε χρειάστηκε να συμβουλευτεί παιδοψυχολόγο για το πώς πρέπει να χειριστεί την κατάσταση.

Η Ειρήνη Κολλιδά έχει δοκιμαστεί στον ρόλο της παρουσιάστριας μέσα από τις εκπομπές «It’s your Life” στον ΣΚΑΙ και «Μεσημεριάτικα” στο Open.

Τέλος, η Ειρήνη Κολλιδά είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν στα παιδιά, αφού εδώ και πολλά χρόνια φτιάχνει βραχιολάκια για τον σύλλογο Πίστη. Αυτά πωλούνται on line με τα έσοδα να πηγαίνουν σε οικογένειες με παιδιά που έχουν καρκίνο.

Θανάσης Πάτρας, Παρουσιαστής-Ραδιοφωνικός παραγωγός

Ο Θανάσης Πάτρας είναι ένας χαρισματικός μπαμπάς που του αρέσει να συνδυάζει βουνό, θάλασσα, καριέρα και οικογένεια. Το 2007 παντρεύτηκε την Κατερίνα Παγώνη με την οποία απέκτησαν το 2012 την κόρη τους, Ίλια Μανόλια.

Γεννήθηκε στη Δράμα, όμως, η δουλειά του πατέρα του που ήταν εκπαιδευτικός τον έφερε τελικά στους Σοφάδες Καρδίτσας, στους οποίους μεγάλωσε και πήγε σχολείο.

Μικρός ήθελε να γίνει γιατρός, όμως ο… Tom Cruise και η ταινία Top Gun του άλλαξε κατεύθυνση καθώς μαζί με όλους τους φίλους του αποφάσισε να γίνει πιλότος! Η είσοδός του στον χώρο των media έγινε το 1994 όταν ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει δημοσιογραφία στη σχολή του ΑΝΤ1. Η πρώτη του εμφάνιση στο «τηλεοπτικό γυαλί” ήταν ως ρεπόρτερ στην εκπομπή «7 ημέρες Σκάι» που παρουσίαζε η Νανά Παλαιτσάκη. Ευρύτερα γνωστός, όμως, έγινε το 2004 όταν συμπαρουσίασε με τη Σοφία Αλιμπέρτη την εκπομπή του Alpha «Αυτό μας έλειπε!».

Ο Θανάσης Πάτρας εκτός από την Νανά Παλαιτσάκη και τη Σοφία Αλιμπέρτη έχει συνεργαστεί και με τους Θέμο Αναστασιάδη, Βλάσση Μπονάτσο, Ρούλα Κορομηλά, η οποία τον «βάφτισε» Θανάση μιας και ως τότε τον έλεγαν όλοι Θάνο, Κώστα Χαρδαβέλλα, Θοδωρή Ρουσόπουλο, Έλντα Πανοπούλου, Σοφία Βόσσου και Νάντια Μπουλέ. Παράλληλα, ωστόσο, με την τηλεοπτική του καριέρα έχει παρουσία και στο ραδιόφωνο, ενώ έχει κάνει και διαφημίσεις.

Κυριακή Κατσογρεσάκη, αεροσυνοδός και εκπαιδευόμενη πιλότος

Η Κυριακή Κατσογρεσάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρήτη. Σπούδασε Φιλοσοφία στο Ρέθυμνο, αλλά η ζωή την έφερε να εργάζεται ως αεροσυνοδός. Τα τελευταία χρόνια είναι μέρος του προσωπικού των αεροσκαφών της Βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας. Ζει μόνιμα στο Ντουμπάι, αλλά πρόσφατα ήρθε στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει την εκπαίδευση της για να γίνει πιλότος.

Λατρεύει τη γυμναστική και εχει λάβει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς ομορφιάς. Έχει καλή σχέση με τη φύση και όταν επισκέπτεται το χωριό της κάνει αγροτικές εργασίες. Δεν αντέχει το κρύο νερό στο μπάνιο, μπορεί να δυσκολευτεί με τη συμβίωση, ειδικά με ανθρώπους που θα νιώσει ότι δεν την σέβονται. Στα θετικά του χαρακτήρα της βάζει το «φιλόδοξη και ασταμάτητη” ενώ στα αρνητικά της «την σκληρότητα που έχει σαν άνθρωπος”. Η πιο δύσκολη φάση στην ζωή της είναι η εκπαίδευση που κάνει αυτή την περίοδο για να λάβει το δίπλωμα πιλότου, διότι απαιτεί πολλές ώρες μαθημάτων, διαβάσματος και πολύ ξενύχτι. Της αρέσει να εξελίσσεται στην ζωή της για αυτό και έχει κάνει μαθήματα για βοηθός μάγειρα όπως και για σομελιέ. Αυτή την περίοδο δεν είναι σε σχέση.

Κωνσταντίνος Μακρής (Ντούπης), επιχειρηματίας (ιδιοκτήτης Beach Bar)

Ο Κωνσταντίνος Μακρής γεννήθηκε στην Πέρδικα Θεσπρωτίας. Έχει 3 αδέρφια και είναι ο μικρότερος. Όλος ο κόσμος τον αποκαλεί Ντούπη, παρατσούκλι που του έβγαλαν τα ξαδέρφια του όταν ήταν μικρός. Ο Κωνσταντίνος σπούδασε στα Ιωάννινα αρτοποιία, ζαχαροπλαστική και μαγειρική καθώς και κομμωτική.

Είναι αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησε να δουλεύει από τα 12 και μεταξύ άλλων έχει εργαστεί ως βοηθός πλακά, ελαιοχρωματιστής, σερβιτόρος, barman, DJ και κομμωτής. Τα τελευταία χρόνια, μαζί με τα αδέρφια του, διατηρούν επιχείρηση Club, εστιατορίου και Beach Bar. Την χειμερινή περίοδο ασχολείται με αγοροπωλησίες ακινήτων.

Ο Κωνσταντίνος δήλωσε συμμετοχή στη Φάρμα μετά από παρότρυνση φίλων του. Θέλει να διεκδικήσει το έπαθλο, αλλά και να ζήσει την εμπειρία και να περάσει ωραία. Οι φίλοι του τον θεωρούν ήρεμη δύναμη, εργατικό, φιλικό, μάχιμο και προσαρμοστικό.

Δε γνωρίζει από αγροτικές εργασίες, αλλά είναι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Στη Φάρμα θα του λείψουν τα ανίψια και οι φίλοι του καθώς και η θάλασσα.

Μαρία Θωμά, ηθοποιός

Η Μαρία Θωμά είναι γεννημένη στην Αθήνα και έχει καταγωγή από τον Βόλο. Έχει τελειώσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το τμήμα Ιστορίας. Έχει ολοκληρώσει την σχολή της Μιμής Ντενίση και μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά. Μεγάλη της αγάπη είναι ο χορός και τα τελευταία 3 χρόνια ασχολείται με το καλλιτεχνικό πατινάζ.

Οι γονείς της ζουν στον Βόλο, ο πατέρας της δουλεύει χρόνια στον φωτισμό, δίπλα σε μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού στερεώματος ενώ η μητέρα της στο παρελθόν έκανε φωνητικά σε τραγουδιστές. Έχει μια αδερφή η οποία ζει μόνιμα στην Γερμανία και ασχολείται ως διακοσμήτρια.

Έχει παίξει σε διάφορους ρόλους στην τηλεόραση («Για πάντα παιδιά», Open Beyond, 2019, «Τατουάζ», Αlphatv, 2017-2018, «ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ», Ant1, 2016-2017, «ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΛΕΝΕ ΓΙΑΝΝΗ», Netwix Ant1), στο θέατρο («Η Αλίκη στην χώρα των ψαριών» του Γιάννη Ξανθούλη, στον ρόλο της Αλίκης, «Ο ευτυχισμένος πρίγκηπας» του Oscar Wilde, «Μήπως σας λένε Γιάννη», μουσικοχορευτική παράσταση, Μουσική Σκηνή Σφίγγα, Χειμώνας 2015, «Ξενοδοχείο ο Παράδεισος», φαρσοκωμωδία , στο ρόλο της Μαρσέλ Μπαγιατέ, Θέατρο Αργώ Χειμώνας 2014- 2015, «Επτά επί θήβας», αρχαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Πάνου Νακόπουλου, περιοδεία καλοκαίρι 2014, κορυφαία του χορού, «Οι Αδέσποτοι», μουσική παράσταση σε σκηνοθεσία Μέμης Σπυράτου, Θέατρο Βικτώρια, χειμώνας 2012-13, «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΙΒΙΟΥ», παιδική παράσταση Μαύρου Θεάτρου), στον κινηματογράφο(«Φαντασία», σκηνοθεσία Αλέξανδρος Καρδαράς, «ΣΚΛΑΒΟΙ ΣΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥΣ», σκηνοθεσία Τώνη Λυκουρέση), σε διάφορες διαφημίσεις και σε αρκετά video clip. Χρόνια είναι μέλος του συγκροτήματος XANAZOO.

Πέρα από την υποκριτική, έχει εργαστεί και ως σερβιτόρα, barwoman και γενικά στην εστίαση ενώ όταν δεν έχει δουλειά στο θέατρο εργαζόταν ως υπάλληλος σε καράβια. Πρόσφατα άνοιξε την δική της εταιρεία παραγωγής που δραστηριοποιείται κυρίως στη μουσική βιομηχανία.

Με τις αγροτικές εργασίες δεν έχει καμία επαφή ωστόσο δεν υπάρχει κάτι που να την τρομάζει. Πιστεύει ότι θα την δυσκολέψει η έλλειψη ζεστού νερού αλλά και του ρεύματος. Λατρεύει τη μαγειρική και θεωρεί ότι αυτό θα το εκτιμήσουν και οι συμπαίκτες της.

Με τη συγκατοίκηση δεν πιστεύει ότι θα έχει πρόβλημα. Κάτι που θα μπορούσε να την εξοργίσει είναι η τεμπελιά και η έλλειψη συνεργασίας. Περιγράφει τον εαυτό της ως επίμονη, τελειομανής, ανυπόμονη, εργατική, μεθοδική και με προσήλωση στον στόχο της.

Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της ήταν πριν 2 χρόνια, όταν ο πατέρας της είχε ένα σοβαρό θέμα υγείας. Τότε απευθύνθηκε σε life coach. Εάν κερδίσει το Έπαθλο θέλει να το επενδύσει στην επιχείρηση της και να βοηθήσει ορφανά παιδιά.

Μαρία Μιχαλοπούλου, μοντέλο-αγρότισσα

Η Μαρία Μιχαλοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μάρκασι Κορινθίας. Η Μαρία από μικρή βοηθούσε τον πατέρα της στα χωράφια και τη λαϊκή αγορά, αλλά δεν κρύβει ότι δεν τα πάει καθόλου καλά με τις κότες. Μπορεί να γνωρίζει καλά τη ζωή του αγρότη, όμως έχει ασχοληθεί και με άλλα επαγγέλματα. Έχει εργαστεί ως σερβιτόρα, καθαρίστρια σε ξενοδοχείο, ομαδάρχισσα σε κατασκηνώσεις, αλλά και βοηθός εκπαιδευτή ιππασίας.

Έγινε ευρέως γνωστή, από τη συμμετοχή της στο GNTM το 2019, όπου κατάφερε να φτάσει στην τέταρτη θέση. Μετά το παιχνίδι άρχισε να εργάζεται ως μοντέλο κάνοντας φωτογραφίσεις, ενώ παράλληλα δε σταμάτησε ποτέ να ασχολείται με τις αγροτικές δουλειές και τη λαϊκή αγορά.

Η Μαρία έχει εκ γενετής 2 αιμαγγειώματα και στόχος της είναι να μαζέψει λεφτά, ώστε να κάνει επέμβαση και να τα αφαιρέσει. Μερικά από τα αθλήματα αλλά και άλλες δραστηριότητες που της αρέσει να ασχολείται είναι: μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, ενόργανη γυμναστική, μπαλέτο, παραδοσιακοί χοροί και ιππασία.

Μαρία Σπυροπούλου, επιχειρηματίας/προπονήτρια Ιππασίας

Η Μαρία Σπυροπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Βόλο. Έχει σπουδάσει Ζωική Παραγωγή στο ΤΕΙ Λαρίσης, έχει δώσει κατατακτήριες στην Κτηνιατρική και παράλληλα σπούδασε ζαχαροπλαστική, με την οποία και ασχολήθηκε για 9 χρόνια.

Έχει δημιουργήσει Σωματείο Ιππικού Ομίλου στον Βόλο στο οποίο εργάζεται και ως προπονήτρια. Τα τελευταία 2 χρόνια είναι παντρεμένη και ο σύζυγος της είναι το στήριγμα της σε αυτή της την προσπάθεια.

Έχει πολύ καλή σχέση με τη φύση και τις αγροτικές δουλειές και διαθέτει δίπλωμα για τρακτέρ αλλά και φορτηγό. Αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στη Φάρμα για να ξεφύγει από τον εγκλεισμό της καραντίνας, αλλά και για να διεκδικήσει το έπαθλο. Αν κερδίσει θέλει να δημιουργήσει έναν κλειστό ιππικό όμιλο για να κάνει εκπαίδευση και ψυχοθεραπεία σε παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Ως άνθρωπο τη χαρακτηρίζει η ειλικρίνεια, το πείσμα αλλά και η υπομονή της. Εκτός εαυτού μπορεί να την βγάλει το ψέμα και η υποκρισία. Θέλει να είναι όλα καθαρά και τακτοποιημένα.

Μαρία Τοτόμη, ελεύθερη επαγγελματίας

Η Μαρία Τοτόμη γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι ελεύθερη επαγγελματίας και μένει με τον 18χρονο γιο της, Χρήστο – Αντώνη, στο Πυθαγόρειο της Σάμου.

Η Μαρία μεγάλωσε σε αρκετά αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον και είναι η μεγαλύτερη από τέσσερα αδέρφια. Στα 18 της γνώρισε τον πατέρα του γιου της, παντρεύτηκαν και χώρισαν μερικούς μήνες μετά τη γέννηση του μικρού.

Η ζωή της στην Σάμο είχε αρκετές δυσκολίες μέχρι να βρει τα πατήματα της. Μεταξύ άλλων έχει εργαστεί ως καμαριέρα, σερβιτόρα, barwoman, αλλά και εργάτρια σε θερμοκήπια, σε συγκομιδή πατάτας, ελιάς κλπ. Τον τελευταίο καιρό κάνει και οικοδομικές εργασίες.

Η Μαρία είναι μια γυναίκα δυναμική, ανεξάρτητη και μαχήτρια. Οι φίλοι της την χαρακτηρίζουν αντράκι και την αποκαλούν «Πετράκη”. Ο γιος της είναι αυτός που την έπεισε να δηλώσει συμμετοχή στη Φάρμα, γιατί θεωρεί ότι η μητέρα του είναι η ιδανική παίκτρια.

Στη Φάρμα έρχεται για να κερδίσει και να εξασφαλίσει το μέλλον του γιου της. Είναι σχεδόν εμμονική με την καθαριότητα, πολύ ανταγωνιστική και θεωρεί ότι η ενασχόληση της από μικρή ηλικία με τον αθλητισμό θα την βοηθήσει να φτάσει στον τελικό της Φάρμας. Έπαιζε από μικρή μπάσκετ και ποδόσφαιρο, έκανε στίβο και συγκεκριμένα άλμα εις μήκος, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το Kick Boxing, το MMA και το street fight.

Μιχάλης Ιατρόπουλος, ηθοποιός

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε υποκριτική στο Θεατρικό Εργαστήρι του Κώστα Καζάκου. Η κινηματογραφική, θεατρική και τηλεοπτική του παρουσία είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Στον κινηματογράφο έχει συμμετάσχει στις ταινίες, «Οι Φωτογράφοι», «Δεκαπενταύγουστος», «Μετεωρίτες», «Φτηνά Τσιγάρα», «Αιώνιος Φοιτητής», «Η Εύκολη Λία», «Τρικυμία», «Βασιλική», «Βίτσια Γυναικών», «Ο Άρχοντας του Σκότους», «Το Κυνήγι του Λαγού», «Ζάχαρη για τον καφέ», «Στη σκιά του Λέμμυ Κώσιον», «Προστασία», «Bank Bang», «Πεθαίνω για σένα», «Χορεύοντας στον πάγο», «Νήσος», «I Love Καρδίτσα», «Ζητείται Ψεύτης», «Λάρισα εμπιστευτικό», «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι», «Πρόμαχος», «Ειμαρμένη», «Μποέμικη ψυχή», «Μαζί τα φάγαμε», «Digger».

Στον χώρο της τηλεόρασης ξεχωρίζει η παρουσία του στις σειρές, «Ψίθυροι Καρδιάς», «Για την Άννα», «Το Σημάδι του Έρωτα», «Το Χρώμα του Φεγγαριού», «Το Κόκκινο Δωμάτιο», «Λατρεμένοι μου Γείτονες». Άλλες σειρές που έχει συμμετάσχει είναι: «Καλημέρα Ζωή», «Το χρώμα του φεγγαριού», «Εις θάνατον», «Στη σκιά του πολέμου», «Λευκός Οίκος», «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου», «10η εντολή», «Μαζί σου», «L.A.P.D.», «Εργαζόμενη γυναίκα», «Ο 3ος Νόμος», «Η γενιά των 592 ευρώ», «Μην αρχίζει τη μουρμούρα», «Έγκλημα και πάθος».

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος έχει δηλώσει ότι δε νιώθει άνετα με τις ερωτικές σκηνές και με τις σκηνές που έχουν γυμνό και γι’ αυτό πάντοτε ζητούσε από τις παραγωγές το σενάριο να μην περιέχει τέτοιες σκηνές για τον ίδιο. Ακόμη, πήρε μέρος στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Just the 2 of us», αρχικά επειδή του άρεσε ως πρόγραμμα, όπως έχει πει, αλλά και για τα χρήματα που έπαιρνε καθώς τα είχε ανάγκη.

Έχει παντρευτεί 3 φορές, έχει 3 παιδιά (31, 26, 17 ετών) και πρόσφατα έγινε παππούς. Τα τελευταία 3 χρόνια εργάζεται ως δάσκαλος θαλάσσιων σπορ και καπετάνιος σε κρουαζιέρες στην Κρήτη.

Παναγιώτης Χατζόπουλος, ιδιοκτήτης καφενείου

Ο Παναγιώτης ζει στην Πτολεμαΐδα. Αν και γεννήθηκε σε αγροτική οικογένεια, στη ζωή του έχει ανέβει μόνο δύο φορές σε τρακτέρ. Τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με το καφενείο του πατέρα του, τον οποίο έχασε πρόσφατα.

Έχει τρεις μικρότερες αδελφές. Σπούδασε στη Φιλοσοφική του ΑΠΘ και πρόσφατα πήρε πτυχίο Δημοσιογραφίας από Δημόσιο ΙΕΚ. Του αρέσει η ζωή στην Πτολεμαΐδα και τα χόμπι του είναι η γυμναστική, η κολύμβηση και το θέατρο.

Μπαίνει στη Φάρμα για να κερδίσει το έπαθλο αλλά και για να δοκιμάσει τις αντοχές του. Θεωρεί τον εαυτό του αρκετά νευρικό και ανησυχεί για τυχόν συγκρούσεις με συμπαίκτες του.

Σοφία Παυλίδου, ηθοποιός

Η Σοφία Παυλίδου καταφέρνει με επιτυχία να συνδυάζει την καριέρα της ηθοποιού με την καθημερινότητα της μητέρας. Το 1999 συνδέθηκε με τον παρουσιαστή και δημοσιογράφο Χρήστο Φερεντίνο, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2004, ενώ την ίδια χρονιά ήρθαν στον κόσμο οι δύο γιοί τους, Δημήτρης και Κωνσταντίνος. Το 2016, το ζευγάρι πήρε διαζύγιο μετά από 17 χρόνια κοινής πορείας, ωστόσο διατηρεί μια ειλικρινή σχέση.

Το τηλεοπτικό της ντεμπούτο έγινε το 1997, όταν ήταν μέρος του βασικού καστ της κωμικής σειράς «Καραμπόλα» ενώ ο πρώτος πρωταγωνιστικός της ρόλος ήταν στο «Οι αναιδέστατοι» της ΕΡΤ1 το 1999. Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστή μέσα από το σίριαλ «Θα βρεις το δάσκαλο σου», ελληνική κομεντί του Ant1. Το γεγονός πως για πολλούς είναι συνδεδεμένη με τον ρόλο της «κακιάς» δεν την προβληματίζει, παρότι την ενοχλούσε στην αρχή. Έχει επίσης εμφανιστεί και στην κωμική σειρά του Αλέξανδρου Ρήγα «Το Κόκκινο Δωμάτιο» καθώς και στις σειρές «Βότκα Πορτοκάλι», «Το καφέ της Χαράς», «Εντιμότατοι κερατάδες», «Αληθινοί έρωτες», «Ο πόλεμος των άστρων», «Καλές δουλειές», «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» , «Οι Συμμαθητές», «Μάλιστα, Σεφ!» και «Κρατάς μυστικό;». Η πρώτη της συμμετοχή στη μεγάλη οθόνη ήρθε το 2018 στην ταινία Αιγαίο SOS.

Για περισσότερο από δέκα χρόνια ασχολείται με τις εναλλακτικές θεραπείες για να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της αλλά και για να αντιμετωπίζει τις εντάσεις με ηρεμία και υπομονή. Έχει δηλώσει, μάλιστα, ότι σε νεότερη ηλικία μπορεί να εξοργιζόταν με το παραμικρό.

Στράτος Τζώρτζογλου, ηθοποιός-δάσκαλος Υποκριτικής

Ο Στράτος Τζώρτζογλου είναι ηθοποιός. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Σχολή Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Στο ξεκίνημα του, το 1988, πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Η Φανέλα με το νούμερο 9”, του Παντελή Βούλγαρη και «Τοπίο στην Ομίχλη» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Ακολούθησαν πολλές ταινίες ακόμα, όπως «Ο Δραπέτης”, «Πάνω, κάτω και πλαγίως”, «Το βλέμμα του Οδυσσέα», «Προς την ελευθερία”, «Εργένης”, «Ο τελευταίος άρχοντας των Βαλκανίων” κ.α.

Το 1990, έκανε το ντεμπούτο του στην τηλεόραση, όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κατρίν Ντενέβ, «365 μέρες γέννηση», στην ΕΤ2. Ακολούθησαν οι σειρές «Παλίρροια”, «Έκπτωτος άγγελος”, «Το σημάδι του έρωτα”, «Στη σκιά του πολέμου”, «Ιδιαιτέρα για κλάματα”, «Μυστικές διαδρομές”, «Στο δρόμο της καρδιάς”, «Η Ζωή της Άλλης”, «Βαλς με 12 Θεούς”, «Γυναίκα Χωρίς Όνομα” κ.α.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 50 θεατρικές παραστάσεις και έχει συνεργαστεί με μεγάλους σκηνοθέτες στο θέατρο, όπως: Κάρολος Κουν, Μίνως Βολανάκης, Ζυλ Ντασσέν, Σπύρος Ευαγγελάτος, Ρούλα Πατεράκη, Aνδρέας Βουτσινάς και στον κινηματογράφο με σκηνοθέτες όπως οι Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Παντελής Βούλγαρης, Μιχάλης Κακογιάννης, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Στο εξωτερικό έπαιξε στο έργο της Λείας Βιτάλη «Roast Beef» με τη Sarah Douglas στο Riverside Studio in Cheap Vans Shoes Hammersmith στο Λονδίνο. Το 1994 συνεργάστηκε με

την Eva Bergman στην ταινία «One Love and the Other», στην οποία ήταν συμπρωταγωνιστής με την Lena Endre. Το 2004 συνεργάστηκε με τον Michelle Favart στηνταινία «Le Dernier Monsieur des Balcans», όπως και με τον Dragan Bjelogrlic στην ταινία «Modevideo,Bog te Video”, καθώς και το «Three Way Week” του Bruno Coppola.

Έχει λάβει Κρατικό βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την ταινία «Πάνω Κάτω και Πλαγίως» του Μιχάλη Κακογιάννη και το δεύτερο βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου το 1989 για την ταινία «Τοπίο στην Ομίχλη» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου.Τα τελευταία χρόνια, παραδίδει μαθήματα υποκριτικής και αυτοβελτίωσης.