Βίντεο που διέρρευσαν δείχνουν πώς θα είναι τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας που ετοιμάζει εδώ και καιρό η Samsung.

Σύμφωνα με όσα δείχνουν τα βίντεο, ένα ζευγάρι «Samsung Glasses Lite» θα επιτρέπει σε όποιον τα φορά να προβάλει μπροστά του μια τεράστια εικονική οθόνη όπου θα μπορεί να παίζει τα παιχνίδια του.

Τα γυαλιά θα επιτρέπουν επίσης στον χρήστη να έχει τη δική του «ιδιωτική κινηματογραφική αίθουσα» και ταυτόχρονα μια γιγαντιαία εικονική οθόνη υπολογιστή και όχι μόνο.

