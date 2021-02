Η συγκεκριμένη έρευνα δείχνει ότι τελικά 6 μόνο λεπτά μπορούν να αλλάξουν πολλά στην ικανοποίηση και των δύο κατά τη διάρκεια του σεξ.

Έρευνα

Νέα έρευνα δείχνει ότι ο αριθμός που μας ενδιαφέρει αν αποζητάμε μεγαλύτερη απόλαυση είναι το 6. Ονομάζεται ο «κανόνας των 6 λεπτών».

Η έρευνα έγινε ανάμεσα σε 1500 Καναδούς όλων των σεξουαλικών προσανατολισμών και όσοι από αυτούς απολαμβάνουν 6 ή παραπάνω λεπτά προκαταρκτικών, αυτό τους κάνει να νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι σεξουαλικά.

Ένα μεγάλο ποσοστό (56% άνδρες και 55% γυναίκες) ήταν ικανοποιημένο με τα χάδια μετά την σεξουαλική πράξη, για την ίδια χρονική διάρκεια.

«Συχνά, ξεχνάμε την ευκαιρία που προκύπτει από το δέσιμο μετά το σεξ. Νιώθουμε ευάλωτοι, χαλαροί, συνδεδεμένοι και αυτή είναι η σωστή στιγμή που η οικειότητα θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη σεξουαλική ικανοποίηση» λέει η Robin Milhausen, ειδική σε θέματα σεξ που συμμετείχε στην έρευνα που έγινε από την εταιρεία προφυλακτικών Trojan condoms και των μη κερδοσκοπικό οργανισμό του Καναδά Sex Information and Education Council of Canada.

Οι άνδρες παρόλο που απολαμβάνουν τον «κανόνα των 6 λεπτών» μπορούν να έχουν οργασμό και χωρίς αυτόν σε αντίθεση με την πλειοψηφία των γυναικών (το 61%) που δεν μπορούν.

Από εκεί προκύπτουν και πολλά στερεότυπα. Το να θεωρούμε την ερωτική συνεύρεση ή την κορύφωση των ανδρών το βασικό ζήτημα είναι η λάθος οπτική μας στο σεξ, σύμφωνα με την Cynthia Loyst, καθηγήτρια Σεξουαλικής Αγωγής, αρθρογράφο και συγγραφέα του The Art of Living a More Joyful Life.

Τα δύο φύλα…

«Υπάρχει αυτή η εικόνα ότι οι γυναίκες βλέπουν το σεξ με έναν τρόπο και οι άνδρες με άλλο» αναφέρει.

«Πρέπει να μετονομάσουμε τα προκαταρκτικά και το παιχνίδι μετά το σεξ σε σκέτο «σεξουαλικό παιχνίδι» γιατί έχουν όλα να κάνουν με την σεξουαλική απόλαυση.»

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι θετικά για την ίδια. «Δείχνουν ότι οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν σεβασμό για το σώμα τους και ειδικά μετά το σεξ και ότι εκεί υπάρχει μια αμοιβαία σεξουαλική απόλαυση και για τα δύο φύλα.»

Για εκείνη, είτε είσαι σε μια μακροχρόνια σχέση είτε κάνεις σεξ της μιας βραδιάς το να αφιερώνεις χρόνο πριν και μετά το σεξ για να δείξεις τρυφερότητα στον παρτενέρ σου δείχνει ενδιαφέρον και το διαφοροποιεί τι είναι ουσιαστικό για μια απολαυστική ερωτική συνεύρεση.»

Γιατί, λοιπόν, τα 6 λεπτά είναι το πιο γλυκό σημείο για το πριν και μετά; Γενικά, όσο πιο πολύ διαρκεί η ερωτική συνεύρεση τόσο πιο ικανοποιημένοι είναι οι ερωτικοί σύντροφοί αλλά η απόλαυση βυθίζεται αν είναι λιγότερο από 6 λεπτά.

«Τα 6 λεπτά είναι σημαντικός χρόνος» αναφέρει η Milhausen. «Όσοι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι στις ερωτικές τους συνευρέσεις επιδίδονται σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων… Είναι ένα πολύ απλό πράγμα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι στις σχέσεις τους χωρίς να τους κοστίζει σε χρήματα.»

Η Loyst αναφέρει ότι συμφωνεί ότι τα 6 λεπτά είναι η μικρότερη διάρκεια χρόνο που χρειάζεται για την βέλτιστη ευχαρίστηση, δεν χρειάζεται να είναι ένας γρήγορος ή σκληρός κανόνας. «Δεν βλάπτει αν διαρκεί λίγο παραπάνω και στις δύο περιπτώσεις.»