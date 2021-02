Συνεχίζονται οι εκρήξεις στο ηφαίστειο της Αίτνας, που φαίνεται πως «ξύπνησε» για τα καλά.

Για τρίτη ημέρα το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, σκορπά λάβα, στάχτη και ηφαιστειακές πέτρες, στον ουρανό της Σικελίας.

Ο νοτιοανατολικός κρατήρας του ηφαιστείου εξερράγη την Τρίτη, θέτοντας σε συναγερμό τις ιταλικές αρχές.

Τις περασμένες εβδομάδες η Αίτνα είχε ήδη στείλει «προειδοποιητικά μηνύματα», με σειρά εκρήξεων, οι οποίες δεν δημιούργησαν προβλήματα στην γύρω περιοχή.

Η αύξηση της εκρηκτικής δραστηριότητας σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης και, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να μειωθεί μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι εκρήξεις στο ηφαίστειο συνεχίζονται, για τρίτη μέρα με την καυτή λάβα να δημιουργεί πύρινους πίδακες που φαίνονται να αγγίζουν τον ουρανό.

The #Etna #volcano gave again an impressive display of #fire, producing another similar and very powerful #eruption last night. https://t.co/3MSDEAmejX

— Paolo Balocchi – geologist (@GeoBalocchi) February 18, 2021