Η Λέστερ σόκαρε τη Λίβερπουλ και μέσα σε ένα επτάλεπτο έφερε τα «πάνω-κάτω» και πήρε μία σπουδαία νίκη απέναντι στους πρωταθλητές με 3-1.

Οι «αλεπούδες» συνεχίζουν να αποδεικνύουν συνεχώς πως δεν είναι τυχαία στα ψηλά πατώματα τα τελευταία χρόνια, παίρνοντας ακόμη μία μεγάλη νίκη απέναντι σε ομάδα του Big-6.

Μεγάλος παράγοντας σε αυτήν την άνοδο της Λέστερ είναι φυσικά ο Τζέιμι Βάρντι που δεν σταματά να σκοράρει απέναντι στους «μεγάλους» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Άγγλος επιθετικός των «αλεπούδων» ήταν αυτός που έβαλε μπροστά την ομάδα του κόντρα στους «κόκκινους», φτάνοντας συνολικά τα 8 γκολ απέναντι στη Λίβερπουλ!

Η Λίβερπουλ ωστόσο δεν είναι η μοναδική ομάδα που «πονάει» από τα καμώματα του Βάρντι, καθώς ο 34χρονος έχει σκοράρει συνολικά 40 φορές απέναντι στο Big-6 της Premier League!

Το μεγαλύτερο του «θύμα» είναι η Άρσεναλ, η οποία έχει δεχτεί 11 γκολ από τον Βάρντι, με τη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Σίτι να ακολουθούν με 8.

Η Τότεναμ έχει δεχτεί 6 γκολ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4 και η Τσέλσι 3.

