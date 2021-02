Με την ευκαιρία των νέων μεταλλαγμένων στελεχών του ιού που έχουν μεγαλύτερη μεταδοτικότητα ιδιαίτερα σε κλειστούς και μη αεριζόμενους χώρους, γίνεται αρκετή συζήτηση αυτές τις μέρες για τη σωστή χρήση της μάσκας που αποτελεί μια σημαντική ασπίδα προστασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την ενημέρωση για τον κοροναϊό η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου.

Έτσι το CDC πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε τα αποτελέσματα πειραματικής μελέτης που έδειξε ότι για να έχουν ικανή προστασία δύο άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε στενή επαφή πρέπει απαραίτητα και οι δύο να φοράνε μάσκα.

In lab tests with dummies, exposure to potentially infectious aerosols decreased by about 95% when they both wore tightly fitted masks, a new @CDCMMWR finds. #WearAMask that fits tightly to your face to stop the spread of #COVID19. More: https://t.co/gi3OLBCnWi. pic.twitter.com/Jt55LUECER

