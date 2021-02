Έπειτα από 15 συμμετοχές σε Championship και Κύπελλο Αγγλίας, ο Καφού έγινε μόνιμα ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ, όπως ανακοίνωσε η ίδια η ομάδα.

Η Νότιγχαμ είχε αποκτήσει δανεικό τον ποδοσφαιριστή από τον Ολυμπιακό, αλλά πλέον επισημοποιήθηκε και η παραχώρηση με κανονική μεταγραφή για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Το συμβόλαιο του Καφού με τη Νότιγχαμ έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2023.

O 28χρονος μέσος, ο οποίος κέρδισε την εμπιστοσύνη του Κρις Χιούτον και αποτελεί βασικό στέλεχος του αγγλικού συλλόγου πλέον, είχε πραγματοποιήσει με τη φανέλα του Ολυμπιακού 14 συμμετοχές πέρσι, ενώ κατέκτησε και το νταμπλ.

Η σχετική ανακοίνωση της Νότιγχαμ:

✍️ Cafu loan move made permanent#NFFC can confirm that Cafu has now completed a permanent transfer to The City Ground from Olympiakos following his successful loan period. https://t.co/4UpuPw8e2f

— Nottingham Forest FC 💙 (@NFFC) February 2, 2021