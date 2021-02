Η Ιβάνα Μαρί «Ιβάνκα» Τραμπ ,γνωστή και ως Γιαέλ Κουσνέρ, είναι Αμερικανίδα επιχειρηματίας και συγγραφέας, ανώτερη σύμβουλος του πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ, από το 2017. Είναι το δεύτερο παιδί του Ντόναλντ Τραμπ και παιδί της πρώτης γυναίκας του. Είναι το πρώτο εβραϊκό μέλος οικογένειας προέδρου των ΗΠΑ καθώς προσυλητίστηκε πριν το γάμο της με τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Μετά την αποφοίτησή της από το Wharton, η Ιβάνκα εργάστηκε για το Forest City Enterprises ως διαχειριστή ακινήτων προτού ενταχθεί στον Οργανισμό Τραμπ στο 2005.

Ξεκινώντας από τον Μάρτιο του 2017, εγκατέλειψε τον Οργανισμό Τραμπ και ξεκίνησε να εργάζεται στην προεδρεία του πατέρα της ως ανώτερος σύμβουλος μαζί με τον σύζυγό της. Ανέλαβε αυτή την επίσημη, αμισθί θέση μετά από ηθικές ανησυχίες σχετικά με την πρόσβασή της σε απόρρητα έγγραφα χωρίς να έχει τους ίδιους περιορισμούς που έχουν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι. Θεωρούταν μέρος του εσωτερικού κύκλου του προέδρου ακόμα και πριν αναλάβει επίσημα καθήκοντα ως μέρος της προεδρείας του. Είναι ένα από τα πλουσιότερα μέλη της οικογένειας της, με εκτιμώμενη περιουσία ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

Από καιρό είναι γνωστές οι πολιτικές φιλοδοξίες της Ιβάνκα Τραμπ – η γνωστήιστορία προέρχεται από το βιβλίο Πυρ και Μανία του Μάικλ Γουλφ «Πυρ και μανία»: Κάποια στιγμή, λέει, η Ιβάνκα και ο Τζάρεντ συμφώνησαν ότι αν ήταν ένας από τους δυο τους ήταν να κατέβει για την προεδρία των ΗΠΑ, θα ήταν εκείνη («Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος δεν θα είναι η Χίλαρι Κλίντον, αλλά η Ιβάνκα Τραμπ» σκεφτόταν, λέει, η Ιβάνκα).

Φλόριντα vs Νέα Υόρκη

Όσο χτιζόταν το σπίτι τους, οι Ιβάνκα και Τζάρεντ νοίκιασαν για ένα χρόνο ένα από τα 16 διαμερίσματα του εντυπωσιακού κτιρίου Arte του αρχιτέκτονα Αντόνιο Τσιτέριο, ένα από τα πιο ακριβά στη γειτονιά Σέρφσαϊντ του Μαϊάμι. Το ζεύγος κατάλαβε ότι μετά από αυτά τα τέσσερα χρόνια δεν γινόταν να επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη και να βρουν τα πράγματα όπως τα άφησαν. Η πόλη τους έκανε με κάθε τρόπο σαφές ότι ήταν personae non gratae, κοινώς ανεπιθύμητοι. To Lincoln Project (Ρεπουμπλικανοί που έκαναν αγώνα υπέρ του Μπάιντεν) ανάρτησε τον Οκτώβριο γιγαντοαφίσα στην Τάιμς Σκουέαρ που έδειχνε την Ιβάνκα δίπλα στο νούμερο των έως τότε νεκρών Νεοϋορκέζων από Covid-19 και τον Τζάρεντ με τη γεμάτη αδιαφορία δήλωση που έκανε για τους Νεοϋορκέζους σύμφωνα με άρθρο του Vanity Fair“That’s Their Problem”: How Jared Kushner Let the Markets Decide America’s COVID-19 Fate.

Η Φλόριντα μοιάζει πλέον μονόδρομος για το εναρκτήριο λάκτισμα της πολιτικής σταδιοδρομίας της Ιβάνκα. Η Φλόριντα ψήφισε Τραμπ, ο κυβερνήτης της είναι πιστός υποστηρικτής του, η έδρα του Ρούμπιο ανοίγει σε δύο χρόνια και στο Παλμ Μπιτς βρίσκεται το «γραφείο του Πρώην ΠροέδρουTrump».

Η πολιτική δεν ήταν, κατά τα φαινόμενα, στα σχέδια της Ιβάνκα πριν πέντε χρόνια. Το μακρινό 2016, έμοιαζε να τα έχει όλα. Επί χρόνια έχτιζε την εικόνα της τέλειας μητέρας και εργαζόμενης, ήταν παντρεμένη με κάποιον με τον οποίο έχει πολλά κοινά, μεγάλωνε τα τρία της παιδιά, διηύθυνε την προσωπική της γραμμή ρούχων, είχε ολοκληρώσει την 8η σεζόν του ριάλιτι The Celebrity Apprentice, ήταν εκτελεστική αντιπρόεδρος στον οργανισμό Trump και είχε μόλις λανσάρει στο ivankatrump.comivankatrump.com το Women Who Work για τα δικαιώματα της σύγχρονης εργαζόμενης γυναίκας.

Όταν εμφανίστηκε στο Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών του 2016 για να παρουσιάσει τον πατέρα της, ήταν για εκείνη απλώς μια ευκαιρία να πουλήσει το ροζ Ivanka Trump φόρεμα της, το οποίο πράγματι ξεπούλησε σε μια μέρα.

Η Ιβάνκα στον Λευκό Οίκο

Η αναπάντεχη νίκη του Τραμπ σήμανε αλλαγή πορείας για την Ιβάνκα. Ας πούμε ότι μετά τις εκλογές του 2016, φίλοι και γνωστοί προειδοποίησαν την Ιβάνκα και τον Τζάρεντ να μην ανακατευτούν με την πολιτική. Ζυγίζοντας τα ρίσκα με το δυνάμει κέρδος, οι δυο τους παράκουσαν τους πάντες και αποφάσισαν να δεχτούν θέσεις στον Λευκό Οίκο. Η Ιβάνκα έγινε Σύμβουλος του Προέδρου και Διευθύντρια του Γραφείου Οικονομικών Πρωτοβουλιών και Επιχειρηματικότητας, ενώ ο ο Τζάρεντ Ανώτατος Σύμβουλος του Προέδρου και Διευθυντής του Γραφείου Αμερικανικής ΚαινοτομίαςOffice of American Innovation. Στην πραγματικότητα, οι «Τζαράκνκα», όπως τους αποκαλούσε ο Στιβ Μπάνον, έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς να αναφέρονται σε κανέναν άλλον εκτός από τον πρόεδρο. Δέχτηκαν τους επίσημους ρόλους τους επειδή ξέρουν ότι αν θέλεις να επηρεάσεις τον Τραμπ, που άγεται και φέρεται, πρέπει να είσαι κοντά του σε καθημερινή βάση.

Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι σκέφτηκε την Ιβάνκα και για τη θέση πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ ή και για την Παγκόσμια Τράπεζα, «αλλά τότε ο κόσμος θα μιλούσε για νεποτισμό». Εν τω μεταξύ, κανείς δεν καταλάβαινε ποια ακριβώς ήταν τα τρομερά προσόντα της Ιβάνκα και του Τζάρεντ, που είχαν κληρονομήσει τα χρήματα και τις καριέρες τους από τους κτηματομεσίτες πατεράδες τους με τις αμφιλεγόμενες μεθόδους κέρδους.

Η Ιβάνκα, εν πάση περιπτώσει, αποχώρησε από τη διεύθυνση της εταιρείας ενδυμάτων της και έμεινε 24/7 στο βεληνεκές του πατέρα της. Παρόλο που η Μελάνια Τραμπ έβαλε τέλος στα σχέδια της να φτιάξει το γραφείο «Πρώτης Οικογένειας» στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, που παραδοσιακά ανήκει στην Πρώτη Κυρία, η Ιβάνκα έγινε η de facto Πρώτη Κυρία. Στις συσκέψεις του Λευκού Οίκου ο Τραμπ την αποκαλούσε «μωρό» (baby).

Η σχέση πατέρα και κόρης

Είναι γνωστό ότι ο πρώην πρόεδρος είχε και έχει μεγάλη αδυναμία στην κόρη του. «Αν αποφάσιζε να κατέβει η Ιβάνκα για πρόεδρος», έλεγε ο ίδιος συχνά, «δύσκολα θα την νικούσε κάποιος».

H Iβάνκα ,από την άλλη, πίσω από την πλάτη του πατέρα της περιέγραφε την πολύπλοκη τεχνική που απαιτούσε η κόμμωση του ή το γεγονός ότι η βαφή Just for Men που χρησιμοποιεί ο πρώην πρόεδρος αλλάζει απόχρωση ανάλογα με το πόση ώρα την αφήνεις εξ ου και το πορτοκαλί χρώΜΑ.

«Δεν είμαι ρεπουμπλικανή», έλεγε, «είμαι πραγματίστρια». Προσπάθησε σκληρά να πλασαριστεί ως «κοσμοπολίτισσα ειρηνοποιός, που βάζει όλες της τις δυνάμεις σε θέματα όπως η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και ο αγώνας ενάντια στο τράφικινγκ». Σε φίλους έλεγε ότι βρισκόταν στον Λευκό Οίκο για να συγκρατεί τον πατέρα της από το χάος.

Όμως τα πράγματα δεν πήγαιναν σύμφωνα με τα σχέδιά της. Οι Δημοκρατικοί φίλοι της σοκαρίστηκαν από νωρίς με την εικόνα των παιδιών που χωρίζονταν από τους γονείς τους στα σύνορα με το Μεξικό. Αν η Ιβάνκα ήταν τόσο αφοσιωμένη μητέρα και αγωνίστρια για τα δικαιώματα στη μητρότητα, πώς ήταν δυνατό να αφήνει παιδιά και μωρά μέσα σε κλουβιά;

H συνεχής προσπάθεια της να πλασαριστεί ως υπέρμαχος των γυναικών επισκιάστηκε, αναπόφευκτα, από τις σεξιστικές δηλώσεις και πολιτικές του πατέρα της, όπως την παύση της χρηματοδότησης των κέντρων οικογενειακού προγραμματισμού. Ο Τραμπ κήρυξε τον πόλεμο στις γυναίκες Planned Parenthood και ανάλογων προγραμμάτων σε όλον τον κόσμο. Οι ισχυρισμοί της ότι δημιούργησε εκατομμύρια δουλειές για τους Αμερικανούς ελέγχθηκαν και αποδείχθηκε ότι στην πραγματικότητα οργάνωσε επιμορφωτικά σεμινάρια ανθρώπων που είχαν ήδη δουλειά. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο ο κόσμος άρχισε να παρατηρεί ότι το άψογο χτένισμα και ντύσιμο που θαύμαζε έμοιαζε με απόδειξη μιας ύποπτης στρατιωτικής πειθαρχίας, οι καλοί τρόποι με συγκατάβαση, η ήρεμη ομιλία με τη χαρακτηριστική βραχνή ψιθυριστή φωνή ακουγόταν σαν καλοστημένη παράσταση.

Το βιβλίο της Women Who Work, το οποίο είχε παραδώσει στον εκδότη λίγο πριν τις εκλογές, δεν πήγε καλά., καθώς σε σύγκριση με τις πολιτικές του νέου Λευκού Οίκου κρίθηκε ως ένα μάτσο τσιτάτα. Η γραμμή ρούχων της, που κάποτε έκανε τζίρο $100 εκατ., έκλεισε καθώς οι πωλήσεις έπεσαν κατά 45%, αποτέλεσμα διάφορων ενεργειών μποϊκοτάζ.

Και η ίδια έκανε αρκετές γκάφες. Εν μέσω πανδημίας, τον Ιούλιο του 2020, της φάνηκε καλή ιδέα η καμπάνια «Βρες κάτι καινούργιο!» για όσους είχαν μείνει άνεργοι, λες και είναι πολύ εύκολο να επαναπροσδιοριστούν επαγγελματικά άνθρωποι που έχουν περάσει όλη τους τη ζωή σαν καθαρίστριες ή εργάτες. Η Ιβάνκα έγινε για πολύ κόσμο η καλομαθημένη κόρη του μπαμπάκα που είναι συνεπαρμένη με την εικόνα της και έχει κληρονομήσει το οικογενειακό χάρισμα του ψεύτικου λούστρου. Στο G20 του 2019, οι παγκόσμιοι ηγέτες αναρωτήθηκαν γιατί βρισκόταν ανάμεσά τους και η γαλλική προεδρία πόσταρε (για κάποιους επίτηδες) ένα κλιπ όπου η Ιβάνκα πετάγεται στη συζήτησή τους.

Το στάτους της δεν βοήθησε η παταγώδης αποτυχία του Τζάρεντ ως μέλους της ομάδας επιφορτισμένης με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και κατά την τελευταία χρονιά της θητείας Τραμπ, αποδείχτηκε ότι η Ιβάνκα δεν ήταν τελικά κάποια που συγκρατούσε τον πατέρα της από το απόλυτο χάος, αλλά μάλλον κάποια που παρίστανε ότι το χάος δεν υπάρχει.

Η Ιβάνκα Τραμπ σήμερα

Δημοσιογράφοι που καλύπτουν ρεπορτάζ από τον Λευκό Οίκο δηλώνουν ότι η Ιβάνκα ήταν σε πανικό μετά την εκλογική ήττα του Νοεμβρίου. Όλξ η οικογένεια θα αντιμετωπίσει ερωτήσεις για τα πεπραγμένα της και η Ιβάνκα ήδη κλήθησε να καταθέσει σε έρευνα για τα οικονομικά της ορκομωσίας του πατέρα της το 2017. Τον Δεκέμβριο, αποφασίστηκε η μετακόμιση στη Φλόριντα και η νέα αρχή.

Η Ιβάνκα λέγεται πως σχεδίαζε να παραστεί στην ορκωμοσία του Μπάιντεν , προκειμένου να φανεί πολιτισμένη, μετά το τουίτ της που αποκαλούσε τους εισβολείς στο Καπιτώλιο «πατριώτες» (το έσβησε σχεδόν αμέσως, αλλά είχε προλάβει να το δει όλος ο πλανήτης, φυσικά!).

Αν θέλει πάντως στ’ αλήθεια η Ιβάνκα να γίνει γερουσιαστής και πρόεδρος, με λίγο μάρκετινγκ και αρκετά χρήματα μπορεί και να κερδίσει τους παραδοσιακούς Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι είναι θετικοί απέναντι σε ένα καλό συντηρητικό κορίτσι, θα πρέπει όμως να γίνει συμπαθής και στους ορκισμένους τραμπικούς που αρέσκονται στις θεωρίες συνωμοσίας και τη λευκή υπεροχή, και τους οποίους ο πατέρας της ανερυθρίαστα φλέρταρε. Αυτοί βέβαια είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τον Ντόναλντ οπουδήποτε, ακόμη και στην επιλογή της Ιβάνκα ως διαδόχου του.

Σύμφωνα με το περιοδικό OK!, η οικογένεια Τραμπ είχε λάβει «πολλές προσφορές για τηλεοπτικά ριάλιτι», πριν καν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων στις πρόσφατες εκλογές. «Πρέπει να θυμάστε ότι τα τηλεοπτικά ριάλιτι έκαναν αυτή την οικογένεια σούπερσταρ. Η εμφάνιση στο The Celebrity Apprentice δίπλα στον πατέρα τους Dοnald Trump, έκαναν την Iβάνκα, τον Ντόναλτ ΤΖ. και τον Eρικ σταρ» αναφέρει το περιοδικό.

Η Ιβάνκα μαζί με τον σύζυγό της έχουν αγοράσει μια ιδιοκτησία στο Indian Creek Island του Μαϊάμι, 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η ιδιοκτησία είναι ένα περιφραγμένο ιδιωτικό νησί, που αποτελεί πόλο έλξης για τους celebrities. Με αφορμή αυτή την αγορά, μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα New York Post, πώς η Ιβάνκα θέλει μια καριέρα στην πολιτική και πως η Φλόριντα είναι το κατάλληλο μέρος για να ξεκινίσει. «Η Ιβάνκα έχει σίγουρα πολιτικές φιλοδοξίες» ανέφερε μια πηγή στο CNN.

