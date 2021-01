Για μία ακόμη φορά, λόγω της πανδημίας, οι Genesis μετέθεσαν για αργότερα την έναρξη της περιοδείας «The Last Domino?», η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ αργότερα μετατέθηκε για τον φετινό Απρίλιο.

Παράλληλα, με την ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών, η μπάντα εμφανίστηκε δημόσια (σε ένα σύντομης διάρκειας βίντεο) για πρώτη φορά από την ολοκλήρωση της τουρνέ του 2007 «Turn It On Again».

Ωστόσο, αναμένεται ότι η τουρνέ θα περιλάβει ακολούθως και την ηπειρωτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Στη λακωνική ανακοίνωση της καθυστέρησης, τα μέλη του συγκροτήματος έγραψαν «Είμαστε έτοιμοι, αλλά ο κόσμος όχι … προς το παρόν».

“We’re ready, but the world isn’t… yet!”

Genesis are rescheduling their April UK and Irish tour dates for autumn 2021 in light of the ongoing pandemic. ‘The Last Domino?’ Tour 2021 will now start in Dublin on 15th September.https://t.co/PwtNfBhTOE pic.twitter.com/tWA6NE4cmc

— Genesis (@genesis_band) January 22, 2021