Ναι, η τηλεκπαίδευση είναι μια δύσκολη διαδικασία, επηρεάζοντας όχι μόνο την ίδια την εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και την κοινωνικοποίηση των μικρών και μεγαλύτερων μαθητών. Όμως η εμπειρία της μάθησης από απόσταση μπορεί να αναβαθμιστεί σημαντικά, αν ακολουθήσουμε τα σωστά βήματα, δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον και αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, για να συνθέσουμε ένα μαθησιακό πλαίσιο που να θυμίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την ατμόσφαιρα της πραγματικής τάξης. Γονείς, μαθητές (ή φοιτητές) και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμμετέχουν εξίσου σε αυτή την προσπάθεια, για να φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, μέχρι η φετινή περιπέτεια να τελειώσει.

Έξι tips για αποδοτικές ηλεκτρονικές τάξεις

Αγαπήστε τη ρουτίνα

Έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας ψάχνοντας κάτι που θα «σπάσει» τη ρουτίνα, ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο αναγκαία είναι για τη ζωή μας. Το πρωινό γεύμα, το ντους, η αλλαγή από τις πιτζάμες μας σε «κανονικά» ρούχα, είναι πολύτιμες ιεροτελεστίες που ενεργοποιούν μικρούς και μεγάλους, βάζοντάς μας στην κατάλληλη διάθεση για να εργαστούμε ή να μελετήσουμε. Μην τις παρακάμπτετε ελέω καραντίνας!

Εκεί και τότε

Χώρος και χρόνος διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στο πόσο συγκεντρωμένοι στο μάθημά τους θα είναι οι μαθητές. Και μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα στις ατομικές τους ανάγκες, όμως ο χώρος που θα χρησιμοποιούν μπορεί να διαμορφωθεί ακριβώς στα μέτρα τους. Είναι σημαντικό να είναι οριοθετημένος, ήσυχος και να δίνει την εικόνα ενός οργανωμένου γραφείου. Το ίδιο ισχύει και για τον οικιακό χώρο εργασίας του εκπαιδευτικού, όχι μόνο για να είναι λειτουργικός, αλλά και για να μην καταλύει τα απαιτούμενα όρια μεταξύ του ίδιου και των μαθητών του.

Ξεχάστε το χαρτί και το μολύβι

Τα σύγχρονα προβλήματα απαιτούν και σύγχρονες λύσεις. Έτσι, για να ανατρέψουμε τον απρόσωπο χαρακτήρα της μάθησης μέσω οθονών, μπορούμε να επιστρατεύσουμε εξίσου… ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως τα κορυφαία pen displays και pen tablets της Wacom, που υποκαθιστούν αποτελεσματικά τους πίνακες και τις κιμωλίες των τάξεων.

Ανάλογα με τις ανάγκες τους, οι μαθητές μπορούν να προμηθευτούν με πολύ χαμηλό κόστος το pen tablet One by Wacom (από €54,99), που συνδέεται με ευκολία μέσω USB στον υπολογιστή τους για να γράφουν ακριβώς όπως θα έκαναν σε ένα χαρτί και να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το αποτέλεσμα στην οθόνη. Και για εκείνους που έχουν ανάγκη από ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, υπάρχει το Wacom Intuos (από €89.99). Εκτός από τον κομψό συνδυασμό του, το Intuos προσφέρει εξαιρετικά φυσική αίσθηση χάρη στην τεχνολογία EMR, ενώ η γραφίδα του, που λειτουργεί χωρίς μπαταρίες όπως και του One by Wacom, έχει ευαισθησία 4.096 επιπέδων πίεσης προσφέροντας απόκλιση μόλις 0,25 χιλιοστών στην ακρίβεια. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης των δύο πλήκτρων της γραφίδας και των τεσσάρων ExpressKeys του tablet, ώστε να προσαρμοστούν πλήρως στις ανάγκες του χρήστη, ενώ είναι διαθέσιμο τόσο σε ενσύρματη όσο και σε Bluetooth έκδοση για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Και τα δύο tablet διατίθενται σε δύο μεγέθη.

Δια-δραστικές λύσεις

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν από την πλευρά τους και οι εκπαιδευτικοί, έχοντας αφήσει πίσω στις σχολικές αίθουσες όχι μόνο τον πίνακα, αλλά και τις… γραπτές εξετάσεις. Η καλύτερη λύση για τη δική τους περίπτωση είναι τα pen displays, τα οποία δεν προσφέρουν μόνο επιφάνεια γραφής και γραφίδα, αλλά διαθέτουν και δική τους οθόνη, πάνω στην οποία αποτυπώνεται κάθε κίνηση. Στην περίπτωση του Wacom One 13” (€449,99), η οθόνη έχει μέγεθος περίπου όσο μια κόλλα Α4 και ανάλυση Full HD (1920×1080 pixels), διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη ζωή του εκπαιδευτικού, τόσο σε σχέση με την προετοιμασία του υλικού για τις παραδόσεις, όσο και για τη διόρθωση των εργασιών των μαθητών, ακριβώς όπως θα το έκανε και σε μια κόλλα χαρτί. Στη διάρκεια του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη γραφίδα για να δείξει ή να υπογραμμίσει, να προβάλει τις χειρόγραφες σημειώσεις του και, στην περίπτωση που οι μαθητές διαθέτουν τα δικά τους pen tablets, να κάνει το μάθημά του πιο διαδραστικό και ενδιαφέρον από ποτέ. Το Wacom One συνοδεύεται από μια εξαιρετικά εργονομική και ελαφριά γραφίδα που λειτουργεί χωρίς μπαταρίες, συνδέεται με υπολογιστές Windows και Mac και Android smartphones, ενώ μπορεί να στηριχτεί σε κλίση 19 μοιρών για ακόμη μεγαλύτερη άνεση.

Να έχετε πρόγραμμα

Μπορεί το ωρολόγιο πρόγραμμα να προσφέρει από μόνο του μια υποψία δομής, όμως όταν μένουμε όλη την ημέρα στο σπίτι είναι εύκολο να γίνουμε αναβλητικοί και μη παραγωγικοί. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των μαθητών, που είναι βέβαιο ότι έχουν εξαντληθεί από το τεράστιο διάστημα που έχουν περάσει στο σπίτι, η ύπαρξη μιας σαφούς δομής και στην υπόλοιπη ημέρα τους μπορεί να κάνει θαύματα. Για αυτό και είναι σημαντικό να οριστούν συγκεκριμένες ώρες για το διάβασμα, το φαγητό, τον ελεύθερο χρόνο και τη σωματική άσκηση.

Βρείτε το αδύνατο σημείο τους

Είτε είστε ανήσυχοι γονείς, είτε ευσυνείδητοι εκπαιδευτικοί, είτε αγχωμένοι μαθητές, η αντιμετώπιση των τυχόν «κενών» που έχουν προκύψει στη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης χρονιάς πρέπει να ξεκινήσει από… τον εντοπισμό τους και στη συνέχεια την εύρεση μιας προσωποποιημένης λύσης. Ορισμένα παιδιά αντιμετωπίζουν επιπλέον εμπόδια λόγω κάποιας μαθησιακής δυσκολίας, άλλα επειδή δεν μελετούν στο κατάλληλο πλαίσιο, ενώ δεν λείπουν και εκείνα που απλώς δεν έχουν ανακαλύψει το σωστό κίνητρο. Η συνεργασία γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών, όμως, μπορεί να απαντήσει κάθε πιθανό πρόβλημα.

Βρείτε ακόμη περισσότερα tips για αποδοτική τηλεκπαίδευση εδώ και ανακαλύψτε τα πρωτοποριακά προϊόντα της Wacom εδώ.