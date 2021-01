Ο Joe Wicks παραδέχτηκε ότι αερίστηκε κατά λάθος μπροστά σε χιλιάδες θεατές κατά τη διάρκεια ενός από τα τελευταία του μαθήματα ζωντανής προπόνησης.

Ο γνωστός personal trainer, 34 ετών, ξεκίνησε για ακόμα μια φορά μαθήματα γυμναστικής μέσω Youtube, αφού για ακόμα μία φορά η Αγγλία «μένει σπίτι».

Κάτι δεν έκανε καλά ο Joe στηνπρώτη συνεδρία-ενώ είχε συνδέσει και ήχο και εικόνα και ήταν online live, εκείνος νόμιζε ότι ακόμα δεν τον έβλεπε κανείς, οπότε, ως άνθρωπος κι αυτός, αισθάνθηκε ελεύθερος να…αεριστεί και μάλιστα ηχηρά.

Το ομολόγησε και στην διάρκεια μιας συνέντευξής τους πρόσφατα: «Ντρέποαμι τόσο γι’ αυτό που συνέβη», είπα.

Η αλήθεια είναι πως τον καταλαβαίνουμε: 800.000 άνθρωποι άκουσαν αυτή την «ντροπή».

