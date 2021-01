Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα σε ελάχιστα λεπτά χθες το βράδυ. Και πριν από λίγο η… βόμβα έσκασε και επίσημα. Ο Τζέιμς Χάρντεν είναι πλέον παίκτης των Μπρούκλιν Νετς και συμπαίκτης με Ντουράντ και… πιθανώς του Ίρβινγκ.

Οι Νετς ανακοίνωσαν μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταγραφές τα τελευταία χρόνια στο NBA, σε ένα trade που εκτός από τους Νετς και τους Ρόκετς εμπλέκονται και οι Καβαλίερς.

Πλέον περιμένουν όλοι τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, με τους Νετς να δημιουργούν το δικό τους… Big 3, αν φυσικά επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις ο Ίρβινγκ, ο οποίος… αναζητείται από την ομάδα εδώ και περίπου μία εβδομάδα.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have acquired six-time All-NBA first teamer and eight-time NBA All-Star James Harden.https://t.co/tkh5dCKi5F

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 14, 2021