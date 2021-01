Μετά τα επεισόδια στο Καπιτώλιο οι χρήστες του Twitter ζητούν το «κόψιμο» του Ντόναλντ Τραμπ από την ταινία «Μόνος στο Σπίτι ΙΙ».

Οι φαν της ταινίας έχουν δημιουργήσει μία αίτηση στο ίντερνετ, ζητώντας να αλλάξει η ταινία και συγκεκριμένα η σκηνή στην οποία εμφανίζεται ο Τραμπ.

Στην επίμαχη σκηνή ο Κέβιν Μακάλιστερ πέφτει πάνω στον Τραμπ στο ξενοδοχείο το οποίο διαμένει και οι δύο τους έχουν μία σύντομη συνομιλία.

Η σκηνή τραβήχτηκε στο Plaza Hotel, το οποίο ανήκε στον μεγιστάνα από το 1988 έως και το 1995.

«Κάλεσμα για την ψηφιακή αντικατάσταση του Τραμπ από το Μόνος στο Σπίτι 2 με τον 40χρονο, σήμερα, Μακόλεϊ Κάλκιν» έγραψε ένας φαν, με τον ηθοποιό να απαντά μέσω social media «Πουλήθηκε (σ.σ. η ιδέα)».

petition to digitally replace trump in ‘home alone 2’ with 40-year-old macaulay culkin

— rae ⚔️ (@rachellobaugh) January 10, 2021