Πλάνα από την ολλανδική τηλεόραση έδειξαν αξιωματούχους στα σύνορα να κατάσχουν… σάντουιτς! Ο Βρετανός οδηγός του φορτηγού ο οποίος στερήθηκε το σνακ του, ρώτησε αν μπορούσε απλώς να κρατήσει το ψωμί από το σάντουιτς, κι ας μην το φάει με ζαμπόν.

«Όλα θα κατασχεθούν – καλώς ήλθατε στο Brexit, κύριε», απάντησε ο αξιωματικός ψύχραιμα. Σύμφωνα με τους κανόνες μετά το Brexit, το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν μπορούν να περάσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ!

Οι Ολλανδοί αστυνομικοί πυροδότησαν την οργή αφού μεταδόθηκαν πλάνα από την ολλανδική τηλεόραση που έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι των συνόρων έπαιρναν σάντουιτς και άλλα τρόφιμα από οδηγούς που εισέρχονταν στην Ολλανδία από το Ηνωμένο Βασίλειο!

Next time people tell you there’s no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB

