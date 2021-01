Επιστρέφει στις προκλήσεις ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ισχυρίστηκε πως «τα καπρίτσια» κάποιων χωρών βάζουν εμπόδια στις ευρωτουρκικές σχέσεις, «φωτογραφίζοντας» με αυτό τον τρόπο την Ελλάδα και την Κύπρο.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο Τούρκος πρόεδρος αρχικά ανέφερε πως «η Τουρκία το μέλλον της το βλέπει στην Ευρώπη» και πως «η Ε.Ε είναι σε προτεραιότητα της ατζέντας της Τουρκίας».

Ο Ερντογάν, αφού δήλωσε πως θέλει μια νέα σελίδα στις σχέσεις με την Ε.Ε, «φωτογράφισε» την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και τη Γαλλία, αφού σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Κομισιόν τόνισε πως «από τα καπρίτσια κάποιων μελών της Ε.Ε αλλά και λόγω των τεχνιτών προβλημάτων τα οποία δημιούργησαν, το 2020 δεν το εκμεταλλευτήκαμε θετικά για τις σχέσεις μας με την Ε.Ε».

Παράλληλα, ζήτησε την επικαιροποίηση της συμφωνίας του προσφυγικού, όπως και της συμφωνίας της Τελωνειακής Ένωσης και της απελευθέρωσης της βίζας στους τούρκους πολίτες.

Ο Ερντογάν ζήτησε να τερματιστούν οι αποκλεισμοί, οι δηλώσεις και οι πράξεις εναντίον της Τουρκίας η οποία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα. Παράλληλα, τόνισε ότι θεωρεί πως θα είναι θετικό βήμα να ξεκινήσουν οι τακτικές σύνοδοι κορυφής Τουρκίας-E.E. αλλά και οι συναντήσεις και οι επαφές μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυρας.

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες αναμένεται να έχει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όπως ανέφερε ο ίδιος μετά την τηλεδιάσκεψη της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην οποία συμμετείχε.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ τόνισε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται «για διάλογο με την Τουρκία». Ειδικότερα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σημείωσε: «Συμμετείχα με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σε μια χρήσιμη συνομιλία με τον Ταγίπ Ερντογάν σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για διάλογο με την Τουρκία. Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες για να συνεχίσω την αποστολή που ελήφθη από τους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο».

Joined @vonderleyen in useful call with @RTErdogan today.

We stand ready to continue working on dialogue with Turkey. I look forward to welcoming @MevlutCavusoglu in Brussels to pursue the tasking received by leaders at #EUCO in December. https://t.co/rsYErkOP3L

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 9, 2021