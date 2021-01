Αν προταθεί για βραβείο Όσκαρ η θρύλος του Χόλιγουντ, Έλεν Μπέρστιν θα είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία υποψήφια, καθώς τον Μάρτιο γίνεται 88 ετών.

«Προς το παρόν το ρεκόρ κατέχει ο Κρίστοφερ Πλάμερ» δήλωσε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The Guardian». «Αλλά θα τον νικήσω για 42 μέρες. Τι ωραίο να στέφεσαι με αυτόν τον τίτλο!» ανέφερε.

Cinema legend Ellen Burstyn: ‘It was never my intention to be a movie star’ https://t.co/vdhnyNG9E9

— Guardian Australia (@GuardianAus) January 5, 2021