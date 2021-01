Ο Ελον Μασκ έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με την περιουσία του να ξεπερνά τα 185 δισ. δολάρια.

Η άνοδος που σημειώθηκε την Πέμπτη στη μετοχή της Tesla έκανε τον Μασκ να ξεπεράσει τον Τζεφ Μπέζος ο οποίος ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο από το 2017, με περιουσία κοντά στα 184 δισ. δολάρια.

Η αύξηση που σημείωσε την Πέμπτη η τιμή μετοχής της Tesla έσπρωξε τον Μασκ πάνω από τον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη από το 2017 και για την ώρα έχει αξία 184 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μασκ στις αρχές του 2020 είχε αξία περίπου 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μόλις που έμπαινε στη λίστα με τους 50 πλουσιότερους του κόσμου.

Τον Ιούλιο, ο Έλον Μασκ ξεπέρασε τον Γουόρεν Μπάφετ και έγινε ο έβδομος πλουσιότερος άνθρωπος. Τον Νοέμβριο, πέρασε τον Μπιλ Γκέιτς και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της λίστας με τους πλουσιότερους ανθρώπους. Ο Μασκ ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την περιουσία του τους τελευταίους 12 μήνες από ό,τι είναι ολόκληρη η καθαρή αξία του Μπιλ Γκέιτς, δηλαδή πάνω από 132 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εμπορική αξία της Tesla έχει αυξηθεί στα 737,6 δισ. δολάρια.

Elon Musk, the outspoken entrepreneur behind Tesla and SpaceX, is now the richest person on the planet https://t.co/Z5Nu1kuWx2

— Bloomberg (@business) January 7, 2021