Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το διάσημο μοντέλο, Στέλλα Τέναντ, σε ηλικία 50 ετών.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο της Στέλλα Τέναντ στις 22 Δεκεμβρίου 2020. Η Στέλλα ήταν μία υπέροχη γυναίκα και έμπνευση για όλους μας. Θα μας λείψει πολύ. Η οικογένειά της ζητά το σεβασμό της ιδιωτικής της ζωής. Οι σχετικές ανακοινώσεις για την κηδεία της θα γίνουν αργότερα» ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας.

Ο θάνατος της ήταν ξαφνικός και σύμφωνα με τις αρχές δεν υπάρχουν ύποπτες συνθήκες.

Η Στέλλα Τέναντ έφυγε από τη ζωή, πέντε ημέρες μετά τα 50ά γενέθλια της.

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον κόσμο της μόδας και οι μεγαλύτεροι σχεδιαστές και οίκοι μόδας αποχαιρέτησαν τη Στέλλα Τέναντ.

Versace is mourning the death of #StellaTennant. Stella was Gianni Versace’s muse for many years and friend of the family. We will miss you forever Stella. Rest In Peace.

Stella Tennant for Atelier Versace SS 1996, ph. Richard Avedon @Avedon pic.twitter.com/9tZqwMATzn

— VERSACE (@Versace) December 23, 2020