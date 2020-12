Οι Παρθένοι αναμένεται να έχουν μια ιδιάζουσα χρονιά, γεμάτη πολλές αλλαγές και εξελίξεις…!

Όψεις

Σύμφωνα με το astrology.gr, ο Ιανουάριος έχει Αφροδιτούλα στον Αιγόκερω και Άρη στον Ταύρο! «Να τους χαίρονται», θα μου απαντήσετε, αλλά μάλλον δεν έχετε πιάσει το υπονοούμενο: η Αφροδίτη στα ερωτικόσεξουαλικά σας προκαλεί αναταραχές, ο δε Άρης σας οπλίζει με πείσμα, για να επιτύχετε στόχους που μέχρι τώρα θεωρούσατε δύσκολους ή άπιαστους!

Έτσι, μπαίνει κι ο Φεβρουάριος, με τον Ερμή ανάποδο μέχρι τις 21, αλλά από τις 22 που σταματάει, να σας θυμίσω ότι ο Άρης παραμένει στον Ταύρο μέχρι τις 4 Μαρτίου, άρα, συνεχίστε να επιμένετε για να αποκτήσετε ότι ποθείτε!

Ο Μάρτιος έχει Αφροδίτη κι Ερμή στους Ιχθύς, που μια χαρά θα φροντίσουν τα συναισθηματικά σας και τις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ο Άρης από τους Διδύμους θα σας στριμώξει σε θέματα εργασίας και θα σας στρεσάρει πολύ!

Ο Απρίλιος έχει Ταύρο (ευτυχώς!), όχι μόνο με Ήλιο στον Ταύρο μετά τις 20, αλλά και με Ερμή (από τις 20), αλλά και Αφροδίτη στον Ταύρο (από τις 15).

Είναι ένας μήνας που σας δίνει ακόμα ευκαιρίες να επεκταθείτε, να νιώσετε σίγουροι/ες για τα επόμενα βήματά σας, ενώ ο Μάιος, πέρα από τον μήνα γενεθλίων του Ταύρου, έχει μια Έκλειψη: μια Ολική Έκλειψη Σελήνης στις 26 στον Τοξότη, που ενδεχομένως να σας ζητήσει να βάλετε μια τάξη στο ίδιο σας το σπίτι: στην οικογένεια σας, στις σχέσεις σας, στο σπίτι σας, ως οίκημα.

Στις 31 του μήνα ξεκινάει και το δεύτερος ανάδρομος Ερμής στους Διδύμους! Εβίβα μας!

Καλοκαίρι 2021…

Ο Ιούνιος είναι ένα ψιλο-κουλουβάχατο: έχει ανάδρομο Ερμή μέχρι τις 23 στους Διδύμους, μια Ηλιακή έκλειψη πάλι στο ίδιο ζώδιο στις 10 κι έτσι δεν μου μένει παρά να σας πω, να κάνετε υπομονή, ή τα μούτρα κιμά σε όποιον/α προσπαθήσει να σας σαμποτάρει στον εργασιακό χώρο ή σας ρίχνει λάσπη στον κοινωνικό σας κύκλο. Ορμήξτε άφοβα!

Ο Ιούλιος θα σας ήταν παγερά αδιάφορος μήνας, εάν στις 23 δεν έμπαινε η Αφροδιτούλα στο ζώδιό σας! Συγχαρητήρια, ομορφαίνετε, λάμπετε, εκπέμπετε αύρα ζεστή και σεξουλιάρα! Ο Αύγουστος το παίρνει πρέφα κι εκτός από την Αφροδίτη, σας δίνει κι Άρη στο ζώδιό σας (από την 1η κιόλας του μήνα!), ενώ ο Ερμής μπαίνει στο ζωδιάκι σας από τις 12 μέχρι το τέλος του μήνα!

Φθινόπωρο

Τον μήνα των γενεθλίων σας (το Σεπτέμβριο), μέχρι τις 15 θα έχετε τον Άρη στο ζώδιό σας (προλάβετε να διεκδικήσετε και να σκανδαλίσετε!), ΑΛΛΑ ο Ερμής (αυτός ο διαβολόσπορος), γίνεται για τελευταία (επιτέλους) φορά ανάδρομος στον Ζυγό στις 29 του μήνα.

Έτσι ο Οκτώβριος, μέχρι τις 18, θα τον κουβαλάει ανάδρομο, ενώ ο Νοέμβριος είναι αμφιλεγόμενος μήνας: από τη μία έχει Αφροδίτη στον Αιγόκερω από τις 6 του μήνα που σας κάνει τρελές πλάτες για να ερωτευτείτε, να δημιουργήσετε, να υλοποιήσετε χίλια μύρια ωραία πράγματα, αλλά, στις 19, συμβαίνει μια Μερική Σεληνιακή Έκλειψη στον Ταύρο. Σκύβετε προσωρινά το κεφάλι και κάνετε το παπί να περάσει κι αυτό το στραβό πάνω από τα κεφάλια μας.

Χειμώνας

Ο Δεκέμβριος στις 4, έχει την τελευταία (αμήν) Ολική Έκλειψη Ηλίου στον Τοξότη, ενώ η Αφροδίτη εξακολουθεί φανατικά να είναι στον Αιγόκερω (yes!), αλλά γυρίζει κι αυτή η σκασμένη ανάδρομη (oh, no!) στις 21 μέχρι το τέλος του έτους. Συμπέρασμα;

Ο Δεκέμβριος σας καλεί για ακόμα μια φορά να κοιτάξετε το σπίτι σας, ενώ, από τα μισά και μετά δε θέλει έρωτες, αλλά να τον αρμενίσετε βλέποντας και μη αγγίζοντας!