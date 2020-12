Ούτε η κούραση δεν στέκεται εμπόδιο στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η Λίβερπουλ δεν επηρεάστηκε από τα συνεχόμενα παιχνίδια και τις αλλαγές στην εντεκάδα. Έκανε επίδειξη ισχύος κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, τη διέλυσε με 7-0 στο «Σέλχαστ Παρκ» και παρέμεινε στη κορυφή της βαθμολογίας.

A sensational seven 🤩@LFC score 7⃣ away goals for the first time in the #PL to dismiss Palace pic.twitter.com/IBaq0lJRn2

— Premier League (@premierleague) December 19, 2020