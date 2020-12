Η υπερβολική λίστα ενός κοριτσιού εννέα ετών προς τον Άγιο Βασίλη έγινε viral αφού ο μεγαλύτερος αδερφός το κοινοποίησε στο Twitter.

Ο χρήστης του Twitter @AllyTheJedi μοιράστηκε το αξιολάτρευτο γράμμα στο διαδίκτυο, στο οποίο η αδερφή του παραδέχεται ότι είχε «αποτύχει άσχημα» σχετικά με το αν ήταν καλή φέτος.

Ωστόσο, παρά τις αποτυχίες της, το κοριτσάκι ζητά από τον Άγιο Βασίλη αν μπορεί να ταξιδέψει στη Γαλλία, έναν ζωντανό πιγκουίνο και έναν ολοκαίνουργιο φορητό υπολογιστή.

Στην επιστολή, που απευθύνεται στον «αγαπημένο πατέρα των Χριστουγέννων», το κορίτσι παραδέχεται ότι η χρονιά της ήταν «το αντίθετο» με αυτό που περίμενε να είναι.

«Προσπάθησα σκληρά για να είμαι καλή αλλά απέτυχα άσχημα», γράφει. «… αλλά παρακαλώ θα ήθελα να έχω ένα δώρο.

«Στην πραγματικότητα περισσότερα από ένα», προσθέτει. Τα δώρα που θέλει περιλαμβάνουν AirPods, ένα iPhone 12 καθώς και ένα PlayStation 5 και 4 και έναν διακόπτη Nintendo.

Θέλει επίσης ένα panda και πιγκουίνο (και διευκρινίζει ότι «να μην είναι νεκροί»), ένα φίδι, ένα ταξίδι στη Γαλλία και έναν νέο υπολογιστή.

Y’all, look at this letter my little 9y/r sister wrote to Santa😆😫. pic.twitter.com/yjSQpURjli

— Desi die Mula (@AllyTheJedi) December 15, 2020