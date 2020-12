Το Λονδίνο μπήκε ξανά σε lockdown πριν λίγες μέρες, παρόλα αυτά το Μουσείο Victoria and Albert (V&A) με αισιοδοξία ανακοίνωσε λεπτομέρειες για την επική έκθεση- αφιέρωμα στο Ιράν που ετοιμάζει για το 2021.

Η έκθεση «Epic Iran» στοχεύει να αφηγηθεί την ιστορία 5.000 χρόνων μέσα από 350 επιλεγμένα, μοναδικά αντικείμενα από την χώρα. Αν τα περιοριστικά μέτρα έχουν λήξει μέχρι τότε, η έκθεση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 13 Φεβρουαρίου 2021 και να διαρκέσει μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2021.

Η τέχνη, το design και η κουλτούρα του Ιράν θα παρουσιαστούν στην έκθεση που θα χωρίζεται σε δέκα τμήματα.

Το «Epic Iran» λέγεται πως θα είναι στημένο με τη μορφή μιας πόλης- με πύλη, κήπους, παλάτι και βιβλιοθήκη- έτσι ώστε να προσφέρει μια «εμβυθιστική» (immersive) εμπειρία.

Detail of page from the Zafar Nama epic, Iran, 1500-1600, V&A Museum, London, the UK pic.twitter.com/s0utLJBBLq

— World Heritage (@HeritageWorlds) June 8, 2018