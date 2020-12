Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει να κάνει… θαύματα με τη φανέλα των Μιλγούοκι Μπακς, καθώς έβαλε την υπογραφή του στο supermax συμβόλαιο, που θα του αποφέρει 228.2 εκατομμύρια δολάρια.

Μετά τις υπογραφές, ο Greek Freak έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς των «ελαφιών», αλλά και στους αντιπάλους.

«Πάμε να το πάρουμε», δήλωσε ο δις MVP του NBA, δίνοντας το σύνθημα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι αποφασισμένος να κατακτήσει την κορυφή του καλύτερου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα μείνω στους Μπακς. Αγαπάω το Μιλγουόκι, αυτή η πόλη είναι το «σπίτι» μου και είμαι χαρούμενος για την απόφαση μου. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι μέλος των Μπακς, που θα συνεργαστώ με τους συμπαίκτες μου, που θα περπατάω στην πόλη. Το show συνεχίζεται. Πάμε να το πάρουμε… », ήταν τα λόγια του Γιάννη.

«This is my home. This is my city.»@Giannis_An34‘s message for Bucks fans: pic.twitter.com/ulXVtYS5X4

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 15, 2020