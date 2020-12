Η πανδημία του νέου κοροναϊού συνεχίζει να πλήττει το χώρο της μουσικής βιομηχανίας, ενώ διάσημα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, αναγκάζονται να αλλάξουν τα σχέδια συναυλιών τους, με φόντο την πανδημία. Ένας από αυτούς και ο Χάρι Στάιλς.

Ο διάσημος σταρ της ποπ ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα με τους θαυμαστές του μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, χωρίς ωστόσο να ενημερώσει για το πότε θα ξεκινήσει η περιοδεία του, αλλά δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ενημέρωση τη νέα χρονιά.

Ο Χάρι Σταίλς έγραψε στο Twitter:

Everyone’s health and safety remains our top priority, which is why I unfortunately have to postpone my UK and European shows planned for Feb/March 2021 until further notice.

— Harry Styles. (@Harry_Styles) December 15, 2020